Fundación Yansa alerta a comunidades mayas por presuntas solicitudes falsas de dinero

La Fundación Yansa, que acompaña a comunidades mayas en defensa de su territorio, advirtió a la ciudadanía sobre personas que presuntamente solicitan dinero en su nombre con el argumento de llevar apoyo o de trasladar a defensores del territorio, por lo que pidió no realizar depósitos y acercarse a la organización para cualquier gestión.

Sergio Oceransky, integrante de la fundación, dijo que han recibido información de estos presuntos casos en las últimas semanas: “Nos dicen que están pidiendo dinero para llevar a la Fundación Yansa a sus comunidades, a defenderlo. No sabemos si es cierto o no, porque hay todo tipo de rumores, pero queremos dejar claro que nunca no pedimos dinero a nadie, y que si alguien lo hace en nuestro nombre, está mintiendo”, señaló.

Noticia Destacada Mujeres siguen excluidas de los ejidos en Yucatán; apenas alcanzan el 3% del padrón

Agregó que, si bien la Fundación Yansa cuenta con capacidades limitadas para atender solicitudes, todos los apoyos se canalizan de manera directa y sin costo para los beneficiarios.“Si alguien que requiera apoyo, pueden dirigirse directamente a nosotros, no hace falta ningún intermediario y, sobre todo, si piden dinero, están mintiendo”, enfatizó.

Derechos de colectivos

El pronunciamiento se hizo en el marco de la invitación a las actividades “Análisis de la propuesta de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos: hacia el ejercicio pleno de los derechos colectivos”, organizadas por Yansa, los consejos comunitarios mayas de Ixil, Kinchil, Santa María Chí, Sisal, Dzitnup, Molas y Caucel Pueblo, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) y Fundar-Centro de Análisis e Investigación.

Como parte del programa, el viernes 10 de julio a las 18:00 horas se realizará una plática dirigida al público en general, organizaciones sociales, estudiantes, activistas y medios de comunicación en el local de Chuburná; el sábado 11 de julio, a partir de las 9:45 horas, se llevará a cabo un taller en la Casa de los Saberes Jurídicos, en el Centro de Mérida, principalmente dirigido a integrantes de comunidades mayas, aunque está abierto a toda la ciudadanía.

Noticia Destacada Protestan sindicatos del Ayuntamiento de Progreso; exigen aumento salarial y mejoras laborales

Durante el taller se instalarán mesas de trabajo sobre derechos territoriales, derecho al agua, consulta y consentimiento libre, previo e informado, así como jurisdicción indígena, con el objetivo de analizar la propuesta de la nueva Ley General y construir planteamientos que puedan incorporarse al proceso de consulta nacional.

Los organizadores recordaron que esta legislación deriva de la reforma al artículo segundo de la Constitución aprobada en el 2024 y definirá la relación entre el Estado mexicano y los pueblos indígenas y afromexicanos en los ámbitos federal, estatal y municipal durante las próximas décadas.