Hospital de Alta Especialidad en Mérida implementa programa contra el Virus Sincicial Respiratorio en pacientes pediátricos

Para algunos menores, una infección respiratoria común puede convertirse en una emergencia médica. Ante este riesgo, el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán (Hraepy) IMSS-Bienestar inició un programa de inmunización contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) dirigido a niñas y niños menores de dos años con cardiopatías congénitas de mayor complejidad.

La estrategia es parte del fortalecimiento de la atención médica especializada que brinda el hospital y está enfocada en proteger a pacientes cuya condición cardíaca aumenta de manera considerable el riesgo de desarrollar cuadros severos por VSR, uno de los principales causantes de infecciones respiratorias bajas durante la primera infancia.

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De acuerdo con el nosocomio, los menores que cumplen con los criterios médicos establecidos reciben un esquema preventivo de cinco dosis, aplicadas de manera mensual y bajo la supervisión del equipo de especialistas encargado del seguimiento de cada caso.

Riesgo pediátrico

El Virus Sincicial Respiratorio es una de las principales causas de bronquiolitis y neumonía en menores de cinco años. Aunque en la mayoría de los casos provoca infecciones leves, los pacientes con cardiopatías congénitas u otras enfermedades que comprometen su estado de salud tienen mayor probabilidad de presentar cuadros graves que pueden requerir hospitalización, cuidados intensivos e incluso ventilación mecánica.

Por ello, esta inmunización representa una herramienta preventiva para disminuir la severidad de la enfermedad durante la temporada de mayor circulación del virus, reducir el riesgo de complicaciones y favorecer una mejor evolución clínica en pacientes considerados de alto riesgo.

El hospital explicó que la incorporación de este programa responde al compromiso de ofrecer una atención integral a la población pediátrica más vulnerable, mediante estrategias preventivas sustentadas en evidencia científica y protocolos clínicos especializados.

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Las cardiopatías congénitas son alteraciones estructurales del corazón presentes desde el nacimiento y constituyen una de las malformaciones congénitas más frecuentes. Cuando provocan una repercusión hemodinámica significativa, pueden afectar el funcionamiento del sistema cardiovascular y convertir una infección respiratoria en una amenaza mayor para la salud del paciente.

Los especialistas reiteraron que el acceso al esquema de inmunización depende de una valoración médica individualizada, debido a que no todos los menores con cardiopatías requieren este tratamiento. La indicación se determina con base en el tipo de padecimiento, la edad y las condiciones clínicas de cada paciente.

Con este programa, el Hraepy fortalece la atención preventiva en la población pediátrica de alto riesgo y reafirma su estrategia de brindar servicios especializados que reduzcan complicaciones, mejorar la calidad de vida de las niñas y niños con enfermedades cardíacas y ofrecer una mayor protección frente a infecciones respiratorias potencialmente graves.