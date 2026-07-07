Mes del Bienestar Animal en Mérida: habrá adopciones, esterilizaciones y atención al maltrato

Frente a la sobrepoblación de perros y gatos y los casos de abandono y maltrato que persisten en Mérida, el Ayuntamiento anunció una serie de acciones para promover el bienestar animal.

La alcaldesa Cecilia Patrón Laviada presentó el Programa del Mes del Bienestar Animal, que contempla campañas de adopción responsable, esterilizaciones, atención a denuncias por maltrato, jornadas educativas y actividades comunitarias para fortalecer la protección de los animales.

“Somos un Ayuntamiento que ama a los animales y este mes vamos a realizar muchas actividades para que todos puedan participar. Lo que buscamos es generar conciencia sobre el bienestar de estos seres y el cuidado que merecen nuestros perros y gatos”, expresó Cecilia durante su rueda de prensa semanal de los lunes.

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Entre las actividades destacó la iniciativa Haz Match y Adopta, mediante la cual las más de seis mil 500 personas que laboran en el Ayuntamiento promoverán, desde sus redes sociales de Facebook, Instagram o WhatsApp, la adopción de perros y gatos resguardados en el Centro Municipal de Atención Animal (CEMA).

“Mientras más personas conozcan sus historias, mayores serán las posibilidades de que encuentren una familia y cambien su vida”, señaló la presidenta municipal.

En esta dinámica habrá un mega operativo de la Unidad de Protección Animal (UPA), con 20 brigadas integradas por 80 servidores públicos previamente capacitados para atender más de 100 reportes de presunto maltrato animal en los cuatro puntos cardinales de la ciudad, esta labor se hará en coordinación con la Policía Municipal y la Vicefiscalía Especializada.

Una sociedad más humana

“Proteger a los animales también significa construir una sociedad más humana y más segura. La violencia contra los animales no puede normalizarse y por eso fortalecemos la capacidad del ayuntamiento para atender cada denuncia con responsabilidad y conforme a la ley”, afirmó la alcaldesa.

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Como parte de las acciones de sensibilización, también se continuará fortaleciendo el Programa De la Calle al Corazón, mediante el cual perros rescatados participan como animales de acompañamiento emocional en el Centro Municipal de Autismo.

Además, se desarrollarán actividades como pilates con mascotas rescatadas y el Festival Bienestar Animal, en la Isla Mérida el próximo 11 de julio e incluirá pasarela de adopción, concurso de disfraces y un concierto sobre educación de bienestar animal con títeres.

El 21 de julio declarado como el Día Municipal de la Esterilización y Bienestar Animal, el ayuntamiento realizará 600 cirugías gratuitas en zonas del Poniente, Oriente y Sur de la ciudad, además de mantener el servicio permanente de operaciones a bajo costo.

Cursos de verano

Cecilia Patrón, también invitó a las familias meridanas a inscribir a sus hijos a los cursos de verano con Rescatines que se llevará a cabo del 6 al 16 de julio en las sedes de Francisco de Montejo, Los Héroes, San José Tecoh y la Unidad Deportiva Caucel de lunes a jueves de 8:00 a 11:30 horas. Estos cursos tienen como objetivo promover entre niñas, niños y adolescentes valores de empatía, respeto y cuidado hacia los animales.