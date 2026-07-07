Mujeres siguen excluidas de los ejidos en Yucatán; apenas alcanzan el 3% del padrón

Las mujeres siguen siendo una minoría dentro de los ejidos de Yucatán. Actualmente representan apenas 3 por ciento del padrón estatal, la proporción más baja del país, una condición que evidencia las dificultades que aún enfrentan para acceder a la propiedad social de la tierra y participar en la toma de decisiones dentro de los núcleos agrarios.

La titular de la Oficina de Representación de la Procuraduría Agraria en Yucatán, María de Lourdes Hernández Domínguez, señaló que el principal obstáculo no es únicamente legal, sino también social y cultural, pues muchas mujeres continúan asumiendo casi en exclusiva las labores de cuidado del hogar, situación que limita su involucramiento en la vida ejidal.

Explicó que gran parte de ellas dedica su tiempo al cuidado de hijas e hijos, personas mayores, la preparación de alimentos y otras tareas domésticas, lo que reduce sus posibilidades de asistir a las asambleas ejidales, realizar trámites agrarios o involucrarse en los procesos donde se toman decisiones sobre el patrimonio comunal.

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La funcionaria indicó que esta realidad ha mantenido durante años una baja representación femenina dentro de los órganos de gobierno de los ejidos, pese a los avances en materia de igualdad de derechos.

Reciben asesoría

Ante este panorama, la Procuraduría Agraria desarrolla diversas acciones encaminadas a fortalecer la participación de las mujeres rurales mediante asesoría jurídica, acompañamiento en procedimientos agrarios y promoción de sus derechos como titulares de parcelas o integrantes de los núcleos agrarios.

El objetivo, explicó, es que cada vez más mujeres ejerzan plenamente sus derechos, participen en las asambleas y tengan voz y voto en las decisiones relacionadas con la administración, aprovechamiento y destino de las tierras ejidales.

Aunque Yucatán continúa rezagado en este indicador, Hernández Domínguez destacó que comienzan a surgir casos que muestran un cambio gradual en las comunidades rurales.

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Como ejemplo mencionó a doña Candelaria, quien encabeza el comisariado ejidal de Xuilub, comisaría del municipio de Espita, donde ha logrado ejercer el liderazgo de una asamblea integrada mayoritariamente por hombres, convirtiéndose en un referente de la creciente participación femenina dentro del sector agrario.

La funcionaria consideró que estos casos reflejan que, aunque el proceso es lento, cada vez más mujeres comienzan a ocupar espacios históricamente reservados para los hombres, contribuyendo a transformar la dinámica de los ejidos y a fortalecer la representación femenina en el campo yucateco.