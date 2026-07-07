Operativo Costa en Yucatán: fumigan 16 puertos para prevenir dengue, zika y chikungunya

Para reducir el riesgo de enfermedades transmitidas por vector durante la temporada vacacional, la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) implementó el Operativo Costa en 16 localidades del litoral yucateco.

La estrategia contempla acciones de nebulización espacial del 6 al 10 de julio, con una cobertura programada de 1,960 hectáreas, a fin de disminuir la presencia del mosquito transmisor de dengue, zika y chikungunya en zonas de alta afluencia.

El responsable estatal del Programa de Vectores de la SSY, Jorge Alfredo Palacio Vargas, detalló que 68 brigadas y 34 vehículos especializados realizarán recorridos en Dzilam Bravo, Santa Clara, Chabihau, San Crisanto, Telchac Puerto, El Cuyo, Chicxulub Puerto, Río Lagartos, Progreso, Las Coloradas, Yucalpetén, Chelem, Chuburná Puerto, San Felipe, Sisal y Celestún.

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Asimismo, se informó que enero a la fecha se han realizado acciones de control larvario en 137,082 viviendas de todo el estado, además de nebulización espacial en 54,490 hectáreas y rociado residual en 1,059 cercos sanitarios, como parte de la vigilancia y el control vectorial.

Comisarías meridanas

Por su parte, el Ayuntamiento de Mérida informó que, ante la continuación de las temporada de lluvias, las campañas de abatización en las comisarías de Mérida continúan en proceso por parte del municipio para evitar que los criaderos de mosquitos proliferen.

Jesús Pérez Ballote, titular de la dirección de Bienestar Humano del Ayuntamiento meridano, señaló: “Arrancamos la fumigación desde el mes pasado en las comisarías. Vamos avanzando bastante bien”.

Asimismo, destacó la importancia de la participación de las población al atender a las recomendaciones para evitar tener criaderos de mosquitos en sus domicilios.

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Otro de los puntos destacables de la actual campaña incluyen la solicitud por parte de residentes de colonias privadas en las comisarías, quienes han solicitado apoyo al municipio para recibir la fumigación en sus calles y con eso combatir la proliferación de los mosquitos.

Participación ciudadana

Em ambos casos, los funcionarios coincidieron en que la participación ciudadana es fundamental para evitar la reproducción del mosquito, por lo que exhortaron a las familias a eliminar cualquier recipiente que pueda acumular agua y convertirse en un criadero del mosquito Aedes aegypti, principal transmisor del dengue, zika y chikunguña.