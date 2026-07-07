Pacientes con VIH reportan retrasos en estudios y preocupación por tratamientos en el IMSS T1 de Mérida

Personas usuarias de los servicios de atención al VIH del Hospital General Regional No. 1 “Lic. Ignacio García Téllez” (T1) del IMSS enfrentan dificultades para acceder a estudios de laboratorio, pruebas de carga viral y gabinete, además de incertidumbre por posibles cambios en sus tratamientos antirretrovirales, denunció el Colectivo S3D.

En un pronunciamiento dirigido a autoridades de salud estatales y nacionales, la organización señaló una posible falta de congruencia entre los compromisos del Gobierno federal para eliminar el VIH como problema de salud pública y la situación que, afirmó, viven pacientes en Yucatán.

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El colectivo recordó que el pasado 30 de junio el secretario de Salud aseguró que el país avanza hacia la meta de eliminar el VIH para 2030 y que el acceso a prevención, detección, atención y tratamiento gratuito está garantizado en las instituciones públicas.

Sin embargo, S3D indicó que usuarios del Hospital T1 han reportado falta de insumos para estudios de laboratorio, retrasos en pruebas de gabinete subrogadas y preocupación por modificaciones en los esquemas de tratamiento, lo que podría afectar la continuidad de la atención médica.

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La organización destacó que el manejo integral del VIH no depende sólo de los medicamentos, sino también de consultas oportunas, pruebas de carga viral, seguimiento clínico y estudios que permitan evaluar la respuesta terapéutica.