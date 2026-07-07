Qué hacer en Mérida en Verano 2026: actividades gratis de la Semana Meridana de lunes a domingo

Antes de viajar a las playas o zonas arqueológicas de Yucatán durante el Verano 2026, vale la pena reservar al menos un día para recorrer el Centro Histórico de Mérida.

La capital yucateca ofrece una amplia cartelera de actividades culturales y recreativas gratuitas como parte de la Semana Meridana, un programa permanente que permite a turistas y habitantes disfrutar de música, danza, teatro, espectáculos y tradiciones prácticamente todos los días de la semana.

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Ya sea que viajes en familia, con amigos o en pareja, encontrarás eventos para conocer la esencia de Mérida, desde la tradicional vaquería y la trova yucateca hasta el ancestral juego de pelota maya, la Biciruta y los bazares al aire libre. Esta es la agenda semanal para que organices tu visita.

Lunes - Vaquería a las 21:00 horas en el Palacio Municipal

Martes - Remembranzas Musicales a las 20:00 horas en el Parque de Santiago

Martes - Trova a las 20:00 horas en el Centro Cultural Olimpo

Miércoles - Diálogos del Conquistador a las 20:30 horas en la Casa de Montejo

Jueves - Serenata a las 21:00 horas en Santa Lucía

Jueves a domingo - Experiencia "La Peni" en el Parque de La Paz

Jueves a domingo - Música en vivo y bazares en el Parque de La Mejorada

Viernes - Juego de pelota maya a las 20:00 horas en la Catedral

Primer y tercer sábado del mes - Videomapping Isla de Luz en el Monumento a la Patria

Sábado - Noche Mexicana a las 20:00 horas en el Remate de Montejo

Domingo - Mérida en Domingo desde las 11:00 de la mañana en la Plaza Grande

Domingo - Biciruta desde las 8:00 de la mañana en Paseo de Montejo

Además de estas actividades, quienes visitan Mérida durante las vacaciones de verano pueden aprovechar para recorrer sus museos, mercados, restaurantes, cafeterías y edificios históricos ubicados a pocos minutos de los escenarios donde se realiza la Semana Meridana.

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La mayoría de los eventos son gratuitos, por lo que representan una excelente opción para conocer la cultura y las tradiciones yucatecas sin afectar el presupuesto del viaje.

Si estás planeando una escapada a Yucatán en este Verano 2026, incluir alguna de estas actividades en tu itinerario te permitirá vivir una experiencia más auténtica y descubrir por qué Mérida es considerada uno de los principales destinos culturales de México.