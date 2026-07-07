Yucatán ofrece atención psicológica gratuita en seis centros de salud mental y adicciones

Las personas que enfrentan ansiedad, depresión, consumo de sustancias o cualquier otra situación que afecte su bienestar emocional pueden recibir atención profesional gratuita en los Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones (Cecosama) que operan en Yucatán, con servicios de orientación, acompañamiento psicológico y acciones preventivas dirigidas a la población.

La estrategia, impulsada por la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY), busca acercar la atención especializada en salud mental y adicciones a quienes la necesitan mediante seis unidades ubicadas en Mérida (tres, en las colonias Yucalpetén, Mayapán y San Luis Sur Dzununcán), Ticul, Tizimín y Valladolid.

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Los Cecosama brindan atención psicológica ambulatoria a personas con trastornos como depresión, ansiedad y conductas de autolesión, mediante orientación, contención emocional, evaluación clínica y acompañamiento terapéutico.

En materia de adicciones, los especialistas ofrecen intervención breve a personas con consumo de alcohol, tabaco u otras sustancias, con el propósito de fortalecer la motivación para abandonar el consumo y favorecer procesos de recuperación desde un enfoque integral.

Bienestar emocional

Estos centros también imparten pláticas sobre salud mental y adicciones, talleres de habilidades para la vida y fortalecimiento emocional, así como sesiones de orientación y psicoeducación dirigidas a familiares, a fin de reforzar las redes de apoyo y detectar oportunamente factores de riesgo emocionales, conductuales y psicosociales.

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Especialistas de los centros destacaron que la atención temprana es fundamental para evitar que los problemas emocionales o el consumo de sustancias evolucionen hacia cuadros más severos, por lo que exhortaron a la población a solicitar ayuda desde las primeras señales de malestar psicológico.

Con esta red de atención, la SSY busca fortalecer la prevención y el cuidado de la salud mental en la entidad, promoviendo que más personas accedan a servicios psicológicos oportunos, gratuitos y cercanos a sus comunidades, en un contexto donde el bienestar emocional se ha consolidado como una prioridad de salud pública.