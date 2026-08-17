¡Ojo al comprar útiles! Decomisan 294 productos por irregularidades en tienda de Mérida

Un total de 294 útiles escolares fueron inmovilizados en Mérida luego de que personal de la Oficina de Defensa del Consumidor (Odeco) Zona Metropolitana detectara irregularidades en su etiquetado comercial.

La intervención se realizó en un establecimiento del Centro Histórico de Mérida, a partir de una denuncia ciudadana y como parte del Programa de Verificación y Vigilancia “Regreso a Clases 2026”, implementado para supervisar que los comercios cumplan con las disposiciones de protección al consumidor.

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Durante la inspección, los verificadores detectaron que diversos cuadernos y lápices de colores de marcas importadas no contaban con información obligatoria en español, conforme a lo establecido en la NOM-050-SCFI-2004.

Entre las irregularidades identificadas se encontró la ausencia del nombre genérico del producto, los datos correspondientes al fabricante o importador y la información sobre el país de origen.

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Ante estas omisiones, los 294 productos fueron inmovilizados y quedaron bajo resguardo del comerciante, quien no podrá ponerlos a la venta hasta corregir las deficiencias detectadas por la autoridad.

Las brigadas del programa “Regreso a Clases 2026” mantienen los recorridos de verificación en establecimientos comerciales, con el objetivo de vigilar que los productos ofrecidos a las familias cumplan con las normas de etiquetado y las disposiciones de protección al consumidor.