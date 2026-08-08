¿Por qué despidieron a los trabajadores del Tren Maya en Mérida, Campeche y Tulum? La verdad que sabemos tras el recorte

Detrás del megaproyecto del Sureste hay historias humanas que hoy enfrentan incertidumbre. Si te preguntas por qué despidieron a los trabajadores del Tren Maya en Mérida, la respuesta está en una ola de recortes masivos ejecutada por la empresa operadora, la cual dejó a decenas de familias sin su correspondiente liquidación laboral.

El pasado 1 de julio, la firma Grupo Mundo Maya (antes Gafsacomm) notificó la baja inmediata de decenas de colaboradores. Tan solo en Mérida, 60 personas perdieron su empleo, de las cuales 20 laboraban en el Museo del Ferrocarril ubicado en La Plancha. Este recorte de personal no fue aislado: afectó también a trabajadores en Calotmul (Campeche), Tulum (Quintana Roo) e incluso en el AIFA.

Sin embargo, la principal indignación de las familias yucatecas radica en el trato recibido. Al acudir al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) esperando una solución justa, las y los extrabajadores solo recibieron dos papeles: una carta de recomendación y un documento para manifestar su inconformidad por no recibir finiquito ni aguinaldo.

Noticia Destacada ¿Qué lugares puedes visitar desde Campeche con el Tren Maya? Guía de destinos, precios de boletos y horarios

Lejos de ofrecer respuestas, la representación legal de la empresa los presionó a viajar hasta la Ciudad de México para interponer su demanda, argumentando que las oficinas locales no tienen competencia en el caso. Dejar a familias locales sin ingresos y obligarlas a trasladarse a miles de kilómetros para exigir sus derechos constituye un duro golpe a la economía del hogar.

En resumen, habrían despedido a los trabajadores del Tren Maya por un ajuste de personal de Grupo Mundo Maya, agravado por el despido injustificado y la negativa a entregar la liquidación correspondiente en Yucatán, o al menos eso es lo que podemos saber.

Hoy, la comunidad exige justicia laboral para quienes hicieron posible este proyecto. Será en las próximas horas, tal vez días, para que la empresa responsable publique algún comunicado o mande a llamar a una conferencia para esclarecer este tema que tiene molestos a los extrabajadores y sus familias.