Vecinos de Mérida defienden Dzoyilá ante avance de construcción de supermercado

Antes de que existiera Chichén Itzá, hubo otro asentamiento. Las crónicas mayas del Chilam Balam ubican ahí el paso de los itzáes en su peregrinaje hacia el oriente: un lugar llamado Dzoyilá, hoy encajonado entre fraccionamientos del Sur de Mérida.

Durante más de una década funcionó como el primer parque arqueológico dentro de los límites de la ciudad. Hoy, parte de ese mismo suelo se remueve con maquinaria pesada para levantar una sucursal de la cadena Chedraui, mientras el director estatal del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Víctor Arturo Martínez Rojas, sostiene que no hay registro de afectaciones y que el instituto jamás autorizó una liberación total e irrestricta del predio.

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Una batalla que ya se había ganado

No es la primera amenaza que enfrenta Dzoyilá. En el 2005, un desarrollador de apellido Canto planteó edificar una plaza comercial alrededor de las ruinas; el Ayuntamiento, a través del arqueólogo Josep Ligorred, sometió entonces el proyecto a consulta vecinal, y la respuesta fue un rechazo contundente que congeló el plan. Dos décadas después, el guion se repitió sin ese paso: nadie convocó a los residentes. Lo que vieron fue, primero, un incendio en el monte; después, retroexcavadoras derribando montículos y camiones cargando piedra labrada. En cuestión de semanas, cuatro de las dieciséis hectáreas que sobreviven del asentamiento –que originalmente ocupaba cerca de cincuenta‒ quedaron niveladas. Hoy el predio permanece cercado con lonas que impiden ver lo que ocurre dentro.

Los dueños del terreno, el permiso y la empresa

La propiedad donde avanza la obra pertenece a Proyectos de Vivienda de Yucatán. Su origen se remonta a 1997, cuando la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra vendió doce hectáreas del sitio a particulares; los vecinos sostienen que esa operación se realizó a precios muy por debajo del mercado, en un contexto de favoritismo político.

El Ayuntamiento de Mérida confirmó, ante solicitudes de información de la comunidad, que otorgó una licencia de uso de suelo para una tienda de autoservicio de mediano impacto a favor de Inmobiliaria Kira, cuyo representante es Antonio Chedraui Obeso.

Conviene recordar un principio legal que suele pasarse por alto: en México, un vestigio arqueológico pertenece a la nación sin importar quién sea dueño del suelo donde se encuentra. La Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, reformada en noviembre del 2025, prevé hasta 10 años de cárcel para quien altere estos sitios sin aval del INAH.

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El sello que lo hizo posible

El giro más incómodo del caso es que fue el propio INAH quien abrió la puerta. La investigadora Eunice Uc González, responsable de las excavaciones que documentaron Dzoyilá entre el 2004 y el 2014, firmó en febrero del 2026 el dictamen que declaró “libre de vestigios” al llamado Polígono 3, una superficie de más de 22 mil metros cuadrados. Sólo mantuvo restricciones sobre los dos polígonos más pequeños, donde ella misma había trabajado años atrás.

Para quienes la veían como una aliada dentro de la institución, el dictamen se sintió como un cambio de bando; para el INAH, fue apenas un trámite técnico más, parte del seguimiento que –según el director estatal Martínez Rojas‒ se mantiene vigente en el sitio desde el 2012, con áreas de reserva arqueológica, polígonos de protección y supervisión obligatoria.

Y no es un trámite aislado. En julio del 2026, un grupo de investigadores del propio sindicato del INAH denunció ante la Fiscalía General de la República a 26 funcionarios –entre ellos el exdirector Diego Prieto‒ por presuntamente permitir daños a sitios prehispánicos en distintas obras del Sureste, incluido el desmantelamiento de al menos 47 estructuras mayas reutilizadas en un parque temático de Quintana Roo.

Los mismos especialistas calculan que, solo durante la construcción del Tren Maya, resultaron afectados alrededor de 500 sitios arqueológicos en la región. Dzoyilá, dicen los vecinos, encaja en ese mismo patrón: la institución encargada de resguardar el patrimonio termina firmando su salida libre.

La justicia le dio la espalda

En mayo pasado, la abogada Fátima Gamboa –también vecina‒ promovió un amparo por falta de consulta pública y daño ambiental. El Juzgado Quinto de Distrito lo rechazó, argumentando, entre otras razones, que no reconocía la autoadscripción maya de quienes lo interpusieron. El grupo ya presentó un recurso de queja ante un Tribunal Colegiado y solicitó, tanto al gobierno federal como al estatal, la expropiación por utilidad pública de las quince hectáreas que aún resisten.

En paralelo, la versión pública del conflicto se ha ido suavizando: en junio trascendió que Chedraui pactó con el INAH ajustar el proyecto para delimitar los montículos catalogados. Los vecinos consideran ese acuerdo insuficiente y tardío, porque protege sólo lo que ya estaba documentado, no el entorno completo –selva, fauna, caminos‒ que reivindican como parte de un mismo paisaje cultural.

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Lo que se pierde no es solo piedra

Dzoyilá también funciona como uno de los últimos pulmones verdes del Sur de Mérida, una zona históricamente desatendida en materia de servicios urbanos. Ese monte alberga fauna casi extinta en el resto de la ciudad –venados, pavos de monte, cerdos pelones‒ y cumple funciones que van más allá de lo simbólico: absorbe agua de lluvia, reduce el calor y ayuda a mitigar inundaciones como las que este año han afectado a la capital.

Por eso la exigencia vecinal no se limita a frenar la obra: piden convertir Dzoyilá en un parque ecocultural y comunitario, con actividades de herbolaria y educación ambiental, en una zona donde los espacios recreativos son casi inexistentes.

Mientras tanto, las máquinas siguen adentro y el predio permanece fuera de la vista pública; lo que resuelvan los tribunales en las próximas semanas determinará si Dzoyilá termina absorbida por un supermercado más, o si el barrio logra, dos décadas después de su primera victoria, salvar lo que queda de su ciudad maya.