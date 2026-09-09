Abren nueva investigación contra Sergio Oceransky en Yucatán; también enfrentará proceso en Jalisco

El director de la Fundación Yansa A.C., Sergio Oceransky, denunció una nueva escalada de procesos judiciales en su contra, luego de que un tribunal de Jalisco revocara el auto de no vinculación a proceso que había obtenido en abril y ordenara procesarlo nuevamente por el presunto delito de amenazas.

Durante una rueda de prensa, informó además que elementos de la Policía Estatal de Investigación acudieron a su domicilio para notificarle que existe una nueva carpeta de investigación en su contra en Yucatán, aunque hasta el momento desconoce los hechos que se le atribuyen.

Oceransky relacionó estos procedimientos con los litigios que mantiene contra proyectos inmobiliarios, particularmente Ciudad Maderas, y sostuvo que se trata de una estrategia para desgastarlo y frenar su trabajo de defensa del territorio y el medio ambiente.

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Explicó que este viernes tendrá una audiencia en Jalisco para determinar las medidas cautelares que deberá cumplir durante el proceso. En Yucatán ya enfrenta otro procedimiento relacionado con un conflicto por tierras en Progreso y cuenta con medidas cautelares como localizador electrónico, prohibición para salir del Estado y firma periódica.

El activista recordó que mantiene un juicio de amparo contra Ciudad Maderas y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió atraer el recurso relacionado con el levantamiento de la suspensión definitiva del proyecto mediante el pago de una contragarantía.

Consideró significativo que la decisión de la Suprema Corte se conociera el 25 de agosto y que dos días después el tribunal de Jalisco determinara su vinculación a proceso.

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“Para mí está claro que hay aquí un intento de desgastar, de intentar desanimar y también impedir que se pueda seguir dando seguimiento al trabajo de acompañamiento o defensa del territorio”, afirmó.

Pese a los procesos judiciales, Oceransky aseguró que continuará con la defensa de las comunidades y rechazó la posibilidad de aceptar acuerdos económicos con las empresas involucradas.

El caso ocurre mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación analiza un recurso relacionado con la suspensión definitiva de Ciudad Maderas. Oceransky aseguró que, pese a los procesos, continuará con la defensa de las comunidades y rechazará acuerdos económicos con las empresas involucradas.