Alumna acaba en el suelo tras ataque de una mujer afuera de una secundaria en Mérida

Una ola de indignación se desató entre la comunidad escolar y usuarios de redes sociales, luego que se difundiera un video en el que se observa a una mujer adulta mayor agredir físicamente a una estudiante de la Escuela Secundaria Federal No. 5, ubicada en la colonia Pensiones, poniente de Mérida.

En el material audiovisual, aparentemente grabado por testigos a las afueras del plantel educativo, se observa el momento en que la mujer encara a la menor, quien portaba su uniforme escolar. La discusión rápidamente subió de tono hasta derivar en una agresión física, situación que ocasionó la intervención de otros estudiantes y personas que estaban en las inmediaciones.

Noticia Destacada Desalojan a siete familias de un terreno que ocupaban desde hace 25 años en Chichí Suárez, Mérida

Hasta el momento no se ha establecido con certeza el motivo que originó la confrontación. Sin embargo, entre vecinos y usuarios de redes sociales comenzaron a circular al menos dos versiones sobre lo ocurrido. Una de ellas señala que la mujer se molestó por el ruido y el alboroto generado por los alumnos al término de la jornada escolar.

Confrontó a la estudiante, a quien presuntamente tomó del cabello y jaloneó hasta hacerla caer al pavimento. Otra versión apunta a que el conflicto comenzó luego que, presuntamente, la estudiante arrojó basura o desperdicios en el interior del domicilio de la mujer, lo que generó su enojo y posterior reclamo.

Noticia Destacada Hombre es golpeado con una pala en la cabeza por presuntos celos en Kinchil

Ninguna de esas versiones fue confirmada oficialmente, serán las autoridades correspondientes las encargadas de determinar cómo ocurrieron los hechos y establecer responsabilidades. La difusión del video generó numerosas muestras de rechazo, particularmente porque la persona agredida sería una menor de edad.

Se espera que los padres o tutores de la estudiante determinen si interpondrán la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado (FGE), para que se investigue el caso y, en su caso, se proceda conforme a la ley.