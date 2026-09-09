Desalojan a siete familias de un terreno que ocupaban desde hace 25 años en Chichí Suárez, Mérida

Un operativo de desalojo se llevó a cabo la mañana de ayer en la comisaría de Chichí Suárez, oriente de Mérida, donde siete familias fueron retiradas de un terreno que, según dijeron los propios afectados, habían ocupado durante aproximadamente 25 años.

El despliegue se llevó a cabo en la calle 33 de esa comisaría, hasta donde acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para cumplir una orden judicial de desalojo.

Durante el operativo también fueron utilizados vehículos oficiales, camiones y maquinaria para retirar las pertenencias de las familias, quienes finalmente tuvieron que abandonar el predio y permanecer en la vía pública con sus objetos personales.

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Según los afectados, el origen del conflicto está en una disputa por la propiedad del terreno. Las familias aseguran que adquirieron legalmente los predios de una persona identificada como Jorge “N”, quien presuntamente se presentó en su momento como propietario del inmueble.

Sin embargo, con el paso de los años, el terreno fue cedido o vendido a otra persona como parte del pago de una deuda. Esa segunda operación derivó en el procedimiento legal que finalmente concluyó con la orden de desalojo ejecutada este martes.

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Los habitantes también declararon que no era la primera ocasión que intentaban desalojarlos. Añadieron que a finales de febrero pasado se realizó un primer intento, aunque en aquella ocasión no pudo concretarse debido a la falta de apoyo de la fuerza pública.

Sostienen los afectados que cuentan con documentos que acreditarían la compra legal de los terrenos y acusaron a Jorge “N” de haber realizado una doble venta de la propiedad. Asimismo, manifestaron su inconformidad al considerar que el procedimiento terminó por dejarlos sin un lugar donde vivir después de décadas de permanecer en el sitio.

Por ahora, será la autoridad competente la que determine la situación jurídica del predio y la validez de los documentos presentados por las partes involucradas.