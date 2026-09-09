Guía para conducir en el Periférico de Mérida: velocidad máxima y reglas de circulación

El Periférico de Mérida es una de las vialidades con mayor flujo vehicular de Yucatán, por lo que conocer las reglas de circulación es clave para reducir el riesgo de accidentes.

La velocidad, los cambios de carril y las incorporaciones son algunas de las maniobras que requieren mayor atención.

De acuerdo con el Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, el Periférico de Mérida tiene distintos límites de velocidad dependiendo del carril utilizado.

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Además, existen disposiciones específicas para realizar cambios de carril y para permitir el paso de vehículos de emergencia.

¿Cuál es la velocidad máxima en el Periférico de Mérida?

El reglamento establece que, cuando no haya señalamientos que indiquen otro límite, la velocidad máxima en el Periférico de Mérida es de 90 kilómetros por hora en los carriles central e izquierdo, mientras que en el carril derecho es de 80 kilómetros por hora.

También se establecen velocidades mínimas: 70 km/h en los carriles central e izquierdo y 60 km/h en el derecho. Los vehículos de carga, además, deben circular por el carril derecho.

Esto significa que los conductores deben estar atentos tanto al límite establecido por el reglamento como a los señalamientos instalados en determinados puntos, ya que estos pueden establecer una velocidad diferente.

¿Cómo incorporarse al Periférico de Mérida?

El reglamento señala que las vías de acceso controlado, como el Periférico, tienen entradas y salidas establecidas, por lo que no está permitido incorporarse o salir fuera de los lugares expresamente designados.

Al incorporarse, el conductor debe hacerlo de manera segura, respetando los señalamientos y utilizando las luces direccionales.

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Cuando se circula por una vía con dos o más carriles en el mismo sentido, los cambios deben realizarse de forma escalonada, de carril en carril, después de verificar que existe espacio suficiente para hacerlo sin poner en riesgo a otros automovilistas.

También está prohibido cambiar de carril dentro de los pasos a desnivel o cuando existe una raya continua que delimita los carriles.

¿A quién se le debe ceder el paso en el Periférico?

Uno de los puntos más importantes es el paso de los vehículos de emergencia. Cuando una ambulancia, patrulla, unidad de bomberos u otro vehículo de emergencia circula en servicio de urgencia con señales luminosas y audibles activadas, los demás conductores deben disminuir la velocidad y cederle el paso.

Los vehículos que circulen en el carril lateral inmediato deben colocarse lo más cerca posible del extremo derecho o de la acera y, si es necesario, detenerse completamente hasta que pase el vehículo de emergencia.

Además, el reglamento prohíbe seguir a un vehículo de emergencia en funciones y establece que los conductores no deben detenerse o estacionarse a menos de 100 metros del lugar donde el equipo de emergencia se encuentre operando.