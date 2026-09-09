Mérida apuesta por los emprendedores: 140 proyectos inician nueva etapa con apoyo municipal

El Centro Municipal de Emprendedores del Ayuntamiento de Mérida dio inicio formal a las actividades de la cuarta generación integrada por un total de 140 proyectos productivos seleccionados entre más de 300 propuestas participantes.

Este programa denominado Emprendo Contigo, busca brindar a los emprendedores locales acceso a formación especializada, asesorías personalizadas y espacios estratégicos para comercializar sus productos, facilitando así su ingreso y consolidación en el mercado actual.

En su intervención, la alcaldesa Cecilia Patrón Laviada reafirmó el compromiso de la administración local para generar condiciones que favorezcan el desarrollo de proyectos productivos independientes.

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Apoyo a la economía

La presidenta municipal enfatizó que el crecimiento de estos esquemas individuales impacta de manera directa en la economía familiar y en la prosperidad general de la comunidad meridana.

La primera edil hizo un reconocimiento especial a las mujeres y personas adultas mayores incorporadas al padrón, instándolas a defender la competitividad de sus bienes y servicios. De igual forma, recordó que la Comuna cuenta con esquemas de financiamiento y créditos preferenciales diseñados para respaldar económicamente el dinamismo de los negocios emergentes de la capital yucateca.

A su vez, Mauricio Díaz Montalvo, director de Prosperidad y Bienestar Económico de la comuna, detalló que la convocatoria pública tuvo un registro inicial de 346 solicitudes, de las cuales 223 avanzaron a la fase de evaluación técnica antes de definir a los finalistas.

El funcionario resaltó el incremento en la presencia femenina dentro de la iniciativa, alcanzando la participación de 95 mujeres en el ciclo vigente frente a las 80 registradas en la edición anterior.

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Al dirigirse a los asistentes, reconoció la complejidad que implica iniciar un negocio propio y asumir el compromiso de generar puestos de trabajo formales.

Labor de acompañamiento

Díaz Montalvo subrayó que la meta central de la estrategia municipal radica en acompañar la transformación de ideas incipientes hasta convertirlas en organizaciones sólidas y económicamente viables a largo plazo.

El padrino de esta nueva generación y director comercial de Expo Canaco Servytur, Gerardo Sánchez Piuserberg, destacó el crecimiento constante que ha mostrado el Centro Municipal de Emprendedores como una plataforma efectiva para impulsar el talento local.

En representación de los beneficiarios, el emprendedor Emiliano Hernández Castro relató las complicaciones operativas y financieras que tuvo en los comienzos de su establecimiento gastronómico.

Hernández Castro dijo que la toma de decisiones oportunas y el ajuste de costos fueron determinantes para rescatar la rentabilidad del negocio, por lo que invitó a sus compañeros a perder el temor a los cambios cuando sea necesario para garantizar la continuidad de sus empresas.