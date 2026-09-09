Mérida crece, pero su red eléctrica se queda atrás: advierten riesgos para servicios e industrias

La red eléctrica de Mérida y su zona conurbada se encuentra al límite ante el crecimiento de la demanda residencial, turística e industrial, advirtieron los colectivos Ya Basta y Sinergia en Acción.

Durante el Foro Ciudadano, el ingeniero Alfonso Alberto González Fernández señaló que el problema no radica sólo en la disponibilidad de recursos, sino en la falta de coordinación y voluntad para atender las necesidades de infraestructura.

El especialista explicó que el crecimiento del consumo de electricidad ha rebasado la capacidad de ampliación de la red, mientras persiste un rezago en su mantenimiento. Subestaciones y líneas requieren renovaciones urgentes, situación que incrementa la vulnerabilidad del suministro y genera incertidumbre para las actividades productivas y los servicios esenciales.

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González Fernández destacó que las consecuencias de no actuar ya son visibles. Industrias enfrentan paros de líneas, daños en equipos y gastos adicionales por plantas de emergencia, mientras que hospitales pueden quedar expuestos a interrupciones de equipos vitales y las escuelas sufrir suspensión de clases y pérdida de conectividad digital.

Según la ponencia, hay nuevos desarrollos habitacionales y proyectos autorizados sin que se garantice de manera suficiente la ampliación de la red, además de una matriz energética poco diversificada y dependiente de combustibles fósiles.

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El ingeniero consideró que Yucatán cuenta con una importante oportunidad para aprovechar su potencial solar, aunque esta capacidad permanece subutilizada. Citó los casos de Costa Rica, Alemania, Chile y Dinamarca como ejemplos de que una transición energética puede impulsarse mediante metas claras, gobernanza entre distintos sectores y participación ciudadana.

Ante este panorama, los colectivos plantearon pasar del diagnóstico a la acción y construir un pacto por la energía, que involucre a autoridades de los tres órdenes de gobierno, a sectores productivos y ciudadanos, para establecer mecanismos comunes de planeación y seguimiento.