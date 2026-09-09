Muere hombre por probable “ameba comecerebros” en Mérida; cierran lago de plaza La Isla

Un hombre de 34 años falleció en Mérida después de permanecer hospitalizado con un diagnóstico probable de meningoencefalitis amebiana primaria, informó la Secretaría de Salud de Yucatán. Los estudios clínicos todavía se encuentran en proceso, por lo que el caso no ha sido confirmado.

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El paciente ingresó el pasado 2 de septiembre al Hospital General Regional Número 12 del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos debido a la gravedad de su estado.

Durante su hospitalización presentó deterioro neurológico y edema cerebral severo, por lo que requirió ventilación mecánica, medicamentos para mantener sus funciones vitales y tratamientos antiparasitario, antibiótico y antifúngico. Pese a la atención recibida, falleció el 8 de septiembre.

La investigación epidemiológica identificó que el hombre tenía contacto continuo con un cuerpo de agua recreativo donde laboraba. Ante este antecedente, personal sanitario acudió al lugar el 4 de septiembre, tomó muestras del agua y ordenó su cierre precautorio mientras se realizan los análisis.

Las muestras ambientales fueron enviadas al Laboratorio Estatal de Salud Pública de Hidalgo, debido a que cuenta con la capacidad analítica requerida. Hasta ahora no se ha confirmado la presencia del agente infeccioso ni que el cuerpo de agua haya sido la fuente del probable contagio.

Las autoridades aclararon que el cierre es una medida preventiva y no significa que exista un riesgo generalizado para la población. El lugar permanecerá sin acceso hasta que se conozcan los resultados oficiales de laboratorio.

Aunque la meningoencefalitis amebiana primaria suele relacionarse coloquialmente con la llamada “ameba comecerebros”, las autoridades todavía no han confirmado el diagnóstico, el microorganismo responsable ni la vía de infección en este caso.

JGH