Yucatán, entre los estados con más suicidios en México: ocupa el segundo lugar nacional

Yucatán se ubicó en el 2025 entre las entidades del país con la tasa más alta de suicidios, con 13.7 casos por cada 100 mil habitantes, de acuerdo con estadísticas preliminares de defunciones dadas a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El estado ocupó el segundo lugar nacional en este indicador, debajo de Chihuahua, que registró una tasa de 13.8; Aguascalientes se ubicó en tercer sitio, con 12 suicidios por cada 100 mil habitantes.

A nivel nacional, durante el 2025 se registraron 8 mil 709 muertes autoinfligidas, lo que representó una tasa de 6.7 por cada 100 mil habitantes. Del total de casos, 79.9 por ciento correspondió a hombres y 20.1 por ciento a mujeres. Las tasas fueron de 10.9 suicidios por cada 100 mil hombres y de 2.6 por cada 100 mil mujeres.

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El indicador nacional también mostró un aumento durante la última década, al pasar de 5.1 suicidios por cada 100 mil habitantes en el 2015 a 6.7 en el 2025. Entre los hombres, la tasa pasó de 8.4 a 10.9 durante el mismo periodo, mientras que entre las mujeres aumentó de 2.0 a 2.6.

Aunque el comportamiento ha sido distinto por sexo, el registro general muestra un crecimiento de la tasa nacional en los últimos 10 años.

Grupos de mayor incidencia

Por grupos de edad, las personas de entre 15 y 29 años presentaron la tasa más elevada, con 10.2 suicidios por cada 100 mil habitantes, por encima del promedio nacional de 6.7. En este sector, la tasa fue de 5.1 entre las mujeres, mientras que entre los hombres el indicador más alto correspondió al grupo de 30 a 44 años, con 17.2 casos por cada 100 mil habitantes.

Además, el suicidio representó en el 2025 la tercera causa de muerte entre la población de 15 a 29 años, con un total de 3 mil 318 casos, equivalentes al 38.1 por ciento del total nacional. Este grupo de edad concentró así una proporción importante de las defunciones registradas por esta causa, además de presentar la tasa más elevada entre los distintos rangos de edad.

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El reporte del Inegi también incorpora indicadores relacionados con el bienestar subjetivo y la salud mental de la población. De acuerdo con el BIARE 2026, 21.8 por ciento de las personas de 12 años y más presentó indicios de ansiedad, mientras que 13.4 por ciento mostró indicios de depresión y 6.9 por ciento manifestó haberse sentido sola la mayor parte o todo el tiempo.

En los tres indicadores, los porcentajes fueron mayores entre las mujeres, con 26.2 en ansiedad, 15.9 en depresión y 8.5 en sentimiento de soledad.

Las cifras las difundió el Inegi con motivo del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se conmemora cada 10 de septiembre.