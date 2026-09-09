Yucatán y la Conagua preparan nuevas obras para garantizar agua suficiente en Mérida y su zona metropolitana

El gobernador Joaquín Díaz Mena se reunió con el director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, para revisar los aspectos técnicos y presupuestales de las obras hídricas contempladas en el Plan Bienestar Metropolitano.

Durante el encuentro, realizado en la Ciudad de México, Díaz Mena destacó que el trabajo conjunto con el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo permite sumar capacidades, recursos y experiencia técnica para atender rezagos acumulados durante décadas, mejorar el suministro y la presión del agua potable, ampliar el saneamiento y proteger el acuífero de Yucatán.

El Mandatario estatal apuntó que, junto con la Conagua, se detallan las obras que permitirán garantizar agua suficiente y servicios dignos para las familias de Mérida. Esta coordinación con el Gobierno de México –destacó– hará posible atender las necesidades de la población a través de infraestructura que genere bienestar y acompañe el crecimiento ordenado de la entidad.

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Etapas del proyecto

Explicó que la agenda de trabajo contempla revisar los proyectos prioritarios, las etapas de ejecución, la mezcla de recursos federales y estatales, así como los mecanismos de acompañamiento técnico necesarios para asegurar que cada inversión hídrica se traduzca en resultados concretos para la población.

Díaz Mena recordó que el Plan Bienestar Metropolitano representa una inversión global de cuatro mil 490.9 millones de pesos durante los próximos tres años para atender de manera integral los sistemas de agua, movilidad y seguridad en Mérida y su zona metropolitana, donde reside 57.1% de la población de Yucatán.

Tan sólo en materia de agua potable y saneamiento se destinarán mil 813.5 millones de pesos. Entre las acciones previstas se encuentran la rehabilitación integral de las plantas potabilizadoras Mérida I y Mérida II, la sectorización de las redes de distribución y la modernización de equipos electromecánicos.

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Estas intervenciones permitirán recuperar 400 litros de agua por segundo, atender 123 colonias que actualmente registran baja presión o intermitencia y ampliar la cobertura del sistema de 442 mil a más de 596 mil viviendas.

Asimismo, se contempla la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales en Cielo Alto, Caucel 1 y Caucel 2, para proteger el acuífero, única fuente de abastecimiento de la región.

El Gobernador señaló que la coordinación con la Conagua también permitirá fortalecer una visión hídrica de largo plazo para Yucatán, que atienda tanto las necesidades de la zona metropolitana como las de las comunidades urbanas y rurales que durante años permanecieron rezagadas en materia de infraestructura y servicios básicos.