Declaran culpable a un hombre por abuso a una menor en el Centro de Umán

La Fiscalía General del Estado de Yucatán (FGE) obtuvo un fallo condenatorio en contra de L.C.M.CH., al ser encontrado penalmente responsable del delito de abuso sexual, derivado de hechos ocurridos en el centro del municipio de Umán.

De acuerdo con la información judicial, el Tribunal Unitario Seis de Enjuiciamiento valoró las pruebas periciales, documentales y testimoniales presentadas por la Fiscalía, determinando que eran suficientes para acreditar la responsabilidad penal del acusado por hechos registrados el 2 de marzo de 2025, en agravio de una menor de 14 años.

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Según lo expuesto en el proceso, la víctima se encontraba en una calle del centro de Umán cuando el acusado se aproximó por detrás y realizó tocamientos indebidos sobre su ropa en repetidas ocasiones.

Tras lo sucedido, se presentó la denuncia correspondiente, la cual fue integrada y desahogada bajo la causa penal 24/2025 ante la autoridad judicial competente en el Cuarto Distrito con sede en Umán.

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Luego de emitido el fallo condenatorio, se programó para el próximo 7 de mayo la audiencia de individualización de las penas correspondientes.