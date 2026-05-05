Profepa vacía granja porcícola en Santa María Chi; en próximos días presentarán estudio de daño ambiental y acciones correctivas

A través de un comunicado oficial, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que verificó el retiro total de 41 mil 570 ejemplares porcinos de la Granja Porcícola Santa María, la cual era operada por Pecuaria Peninsular, S.P.R. de R.L. de C.V. Esto se ejecutó en cumplimiento de la clausura total definitiva impuesta por esta autoridad ambiental en septiembre de 2025.

Profepa detalló que durante la visita de verificación que realizó el pasado 29 de abril, personal de esta procuraduría pudo constatar que la empresa cumplió con el programa calendarizado de cierre de operaciones, con un periodo de ejecución de septiembre de 2025 a abril de 2026.

“La clausura definitiva fue determinada por la Profepa el 4 de septiembre de 2025, derivado del incumplimiento reiterado de medidas correctivas relacionadas con el manejo ambiental de la granja, entre ellas la descarga directa de aguas residuales sin autorización y la omisión en la caracterización de lodos. Como parte de la resolución sancionatoria también se impuso una multa por 18 millones 668 mil 100 pesos”.

“Tras la imposición de la clausura, la Procuraduría dio seguimiento al retiro gradual de los animales y al desmantelamiento de las operaciones, con el propósito de avanzar en la reparación de los daños ocasionados y prevenir mayores afectaciones ambientales”, explicó en el documento.

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La Profepa especifica que este caso deriva de las denuncias presentadas desde 2021 por organizaciones civiles y comunidades mayas de la región, que sufrieron impactos ambientales y afectaciones en su calidad de vida asociados a la operación de la granja mencionada.

“En el transcurso de los próximos 10 días hábiles, la empresa deberá presentar su Estudio de Daño Ambiental final con las correcciones solicitadas por la Procuraduría. Una vez aprobado, la empresa deberá presentar el calendario para la ejecución de las acciones correctivas y de compensación de los daños identificados establecidas en el Estudio. La Profepa verificará el cumplimiento de estas acciones”, especifica en el comunicado.

“El retiro de miles de ejemplares de cerdos de la planta de Pecuaria Peninsular y el proceso de remediación y restauración de la zona que sigue a continuación son muy importantes no solo porque atienden el tema de la protección del medio ambiente y la salud pública, sino porque además atienden reclamos históricos de los habitantes de la región, afectados por los impactos de esta industria”.

“La Profepa continuará trabajando con el sector ambiental y con el gobierno del estado para mejorar la gobernanza y el desempeño de esta industria en la región”, aseguró Mariana Boy Tamborrell, titular de esta procuraduría.