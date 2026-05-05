Registro sanitario de la Japay colapsa en Ciudad Caucel y provoca la caída de una mujer y su hija

Un incidente en la vía pública movilizó a cuerpos de emergencia la mañana de este martes, luego de que una madre y su hija cayeran a un registro sanitario colapsado en Ciudad Caucel, al poniente de la capital yucateca.

De acuerdo con información del Ayuntamiento de Mérida, el hecho ocurrió en la calle 70 con 31, donde un reporte ciudadano alertó sobre el riesgo en la zona.

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Al arribar, personal de la Dirección de Servicios Públicos Municipales confirmó que ambas personas habían resultado afectadas tras el hundimiento del registro, el cual corresponde a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY).

El director de Servicios Públicos Municipales, Luis Jorge Montalvo Duarte, indicó que, en coordinación con elementos de Protección Civil Municipal, se procedió de inmediato a asegurar el área para evitar nuevos accidentes, debido al peligro que representa el colapso de este tipo de infraestructura.

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En el sitio también intervinieron elementos de la Policía Municipal de Mérida, quienes apoyaron en el acordonamiento de la zona, mientras se activaba el protocolo de notificación a la JAPAY para la atención del registro dañado.

Según reportes preliminares, el percance dejó como saldo una persona lesionada, quien fue atendida por paramédicos en el lugar.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a reportar cualquier anomalía en la infraestructura urbana para prevenir riesgos, especialmente en zonas de alta circulación peatonal.