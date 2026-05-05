Vaquero recibe brutal cornada en duelo de ganaderías en Fiesta de Chumayel; video se hace viral y genera polémica

La tradicional Fiesta de Chumayel 2026, celebrada en honor al Santo Cristo de la Transfiguración, se vio marcada por el dramatismo tras un grave incidente durante el esperado duelo de ganaderías. Y es que; un vaquero se vio envuelto en un terrible incidente relacionado con un toro.

Un vaquero, cuya identidad se mantiene bajo reserva por su estado delicado, recibió una brutal cornada que conmocionó a los cientos de asistentes que abarrotaban el ruedo artesanal. Este momento quedó captado en video y rápidamente fue compartido en redes sociales, espacio en donde generó polémica.

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¿Cómo fue la brutal cornada al vaquero en Fiesta de Chumayel?

El accidente ocurrió en el clímax del evento, cuando uno de los ejemplares más bravos de la jornada logró derribar al jinete de su montura. Al quedar vulnerable en el suelo, el animal embistió repetidamente, provocándole una herida profunda en la zona del abdomen y el muslo.

La rápida intervención de otros vaqueros y los "payasos de rodeo" evitó que la tragedia fuera inmediata, distrayendo al toro para permitir que el lesionado fuera rescatado del alcance de las astas. El personal de Protección Civil y paramédicos locales brindaron atención de emergencia en los bajos del tablado, estabilizando al sujeto.

Debido a la gravedad de las lesiones, el afectado fue trasladado de inmediato al hospital más cercano en la ciudad de Tekax, y posteriormente derivado a una clínica en Mérida para una intervención quirúrgica especializada.

Polémica por la cornada que recibió el vaquero en Chumayel

Este suceso se suma a una serie de incidentes reportados en esta edición de la feria, incluyendo la muerte de un ejemplar de la ganadería San Francisco Koom, presuntamente por golpe de calor o desnucamiento durante las actividades taurinas.

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Este lamentable evento ha reavivado la controversia sobre la seguridad en los torneos de lazo y duelos de ganaderías en Yucatán. Mientras que los tradicionalistas defienden estas prácticas como parte esencial del patrimonio cultural, grupos de protección civil y activistas exigen regulaciones para proteger la vida de los participantes y el bienestar de los animales.

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