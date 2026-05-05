¡Viaje de terror! Puerta de una combi de la ruta Umán–Mérida se desprende en plena marcha con todo y pasajeros

El pánico invadió a los pasajeros de una unidad de transporte público, la mañana de ayer, luego que la unidad tipo Urvan en la que viajaban tuvo una falla estructural severa al desprenderse por completo su portezuela lateral cuando en plena marcha y los ocupantes estuvieron a punto de precipitarse al pavimento.

De acuerdo con datos obtenidos, la unidad marca Nissan concluyó su recorrido en calles del fraccionamiento ACIM y se dirigía de regreso a su base. De manera repentina, el mecanismo que sostiene la puerta de subida y bajada cedió, lo que ocasionó que el pesado panel metálico se desprendiera.

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“Se escuchó un crujido fuerte y de pronto ya no había puerta. Si alguien hubiera estado apoyado o si la combi hubiera tomado una curva con más velocidad, estaríamos hablando de una desgracia”, relató una persona que presenció los hechos.

A pesar de lo aparatoso del percance, no se reportaron personas lesionadas ni caídas. El conductor reaccionó de inmediato y detuvo la unidad al percatarse que la puerta había quedado sobre el asfalto. El hecho reavivó las críticas sobre las condiciones del transporte público en la zona metropolitana.

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Vecinos y usuarios frecuentes de la ruta Umán-Mérida manifestaron su inconformidad e indicaron que hace falta una supervisión de las autoridades y concesionarios a las unidades que prestan ese servicio.

Según testimonios, muchas unidades superan los años de servicio permitidos y tienen deficiencias visibles, como neumáticos desgastados, asientos deteriorados y fallas mecánicas constantes. “Son unidades viejas a las que nunca se les da mantenimiento”, denunciaron habitantes del sector.