Joaquín Díaz Mena supervisa avances del Hospital General en Ticul; “más salud para los yucatecos”

El gobernador Joaquín Díaz Mena informó que supervisó los avances en la construcción del Hospital General del IMSS en Ticul, una obra que fortalecerá la atención médica para las familias del sur del estado.

El mandatario señaló que este hospital contará con especialidades y más servicios de salud para las y los yucatecos, gracias al respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al trabajo coordinado con la Defensa

El gobernador comentó que recorrió los avances de este hospital al lado de Alejandro Svarch Pérez, Director General del IMSS-Bienestar. Este proyecto busca fortalecer la infraestructura de salud en Yucatán y del sureste del país, siendo el hospital más grande y moderno de la red pública.

🏥 Estamos alistando la apertura del Hospital General “Dr. Agustín O’Horán” en #Yucatán, el más grande y moderno de la red pública #IMSSBienestar.



Nuestro director general @AlexSvarch realizó un recorrido junto al gobernador @huachodiazmena y autoridades del @GobYucatan para… pic.twitter.com/vwsYpy22MG — IMSS Bienestar (@IMSS_Bienestar) May 8, 2026

Joaquín Díaz comentó que se sigue trabajando de la mano del IMSS-Bienestar para completar este proyecto, señalando que muy pronto el Hospital General “Dr. Agustín O’Horán” se encontrará en funcionamiento para brindar los servicios de salud a las familias yucatecas.

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