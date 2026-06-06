Presunto autor del ataque armado a una mujer en Las Américas, Mérida, será presentado ante un juez por intento de feminicidio

Autoridades estatales confirmaron la detención de Ibrahim A.H., presunto autor del ataque armado contra una mujer que ocurrió el pasado 28 de mayo en el fraccionamiento Las Américas, Norte de Mérida.

De acuerdo con información del Registro Nacional de Detenciones (RND), el sujeto, de origen extranjero y residente en Mérida, fue asegurado el mismo día de la agresión, pocas horas después de los hechos.

Según los registros oficiales, la captura se concretó a las 11:44 horas en las inmediaciones del lugar donde ocurrió el ataque. Al momento de su detención vestía una playera blanca con estampado azul, pantalón negro y sandalias color café.

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El informe del RND indica que el sospechoso trató de evitar el contacto con los agentes policiacos durante el operativo desplegado en el fraccionamiento Las Américas. Sin embargo, durante su intento de fuga sufrió una caída que le ocasionó diversas lesiones, motivo por el cual fue trasladado a un hospital bajo custodia policiaca.

Ante un juez próximamente

Se confirmó que el detenido ya está en calidad de acusado, lo que significa que la carpeta de investigación fue judicializada por la Fiscalía General del Estado (FGE).

Se espera que en los próximos días sea presentado ante un Juez de Control para la formalización de la imputación y el desarrollo del proceso penal correspondiente. Las autoridades investigan el caso bajo la figura de feminicidio en grado de tentativa.

Los hechos se registraron la mañana del 28 de mayo, cuando Annalie C.R. fue atacada con arma de fuego al salir de su vivienda en el fraccionamiento Las Américas.

Tras el ataque, vecinos y transeúntes la auxiliaron y solicitaron la presencia de las autoridades policiacas a través de los números de emergencias 9-1-1. En respuesta arribaron oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública.

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De acuerdo con los reportes, recibió un disparo en la cabeza y fue auxiliada por vecinos que solicitaron apoyo a los servicios de emergencia. Luego de proporcionarle los primeros auxilios, los técnicos en urgencias médicas la trasladaron de inmediato a un hospital, donde permanece en estado grave.

Las primeras investigaciones indican que el agresor llegó al lugar a bordo de una motocicleta y, tras el ataque, huyó. Elementos estatales pusieron en marcha un operativo de búsqueda y vigilancia mediante retenes en distintos punto del fraccionamiento y Mérida. Lograron ubicar y detener al presunto responsable horas más tarde.

El caso generó preocupación entre habitantes de la zona y reavivó el debate sobre la violencia de género y la necesidad de fortalecer las acciones de prevención y atención a las víctimas en Yucatán.