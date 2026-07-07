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Yucatán / Sucesos

Tensión en Tzucacab: Congregación habría amenazado con quemar casas por no seguir su religión

Autoridades atendieron un reporte de amenazas en la comisaría de Ek Balam en Tzucacab.

Por Redacción Por Esto!

7 de jul de 2026

1 min

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Autoridades brindaron atención a la población de Ek Balam
Autoridades brindaron atención a la población de Ek Balam / Especial

Fuerte tensión se registra en la comisaría de Ek Balam del municipio de Tzucacab, luego de que presuntamente, una congregación amenazara a la población por no seguir su religión.

De acuerdo con reportes de diversos vecinos de Ek Balam, se trata de una congregación religiosa, la cual habría amenazado a la población con incendiar sus viviendas por no seguir sus ideologías.

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Habitantes solicitaron apoyo de las autoridades luego de que el pastor de dicha congregación difundiera un video sobre los incendios a las viviendas, el cual fue bajado de redes sociales.

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Al respecto, autoridades hicieron un llamado a conservar la calma y brindará atención a la comisaría de Ek Balam con patrullajes constantes.

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