Tensión en Tzucacab: Congregación habría amenazado con quemar casas por no seguir su religión

Fuerte tensión se registra en la comisaría de Ek Balam del municipio de Tzucacab, luego de que presuntamente, una congregación amenazara a la población por no seguir su religión.

De acuerdo con reportes de diversos vecinos de Ek Balam, se trata de una congregación religiosa, la cual habría amenazado a la población con incendiar sus viviendas por no seguir sus ideologías.

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Habitantes solicitaron apoyo de las autoridades luego de que el pastor de dicha congregación difundiera un video sobre los incendios a las viviendas, el cual fue bajado de redes sociales.

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Al respecto, autoridades hicieron un llamado a conservar la calma y brindará atención a la comisaría de Ek Balam con patrullajes constantes.