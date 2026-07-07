Vuelca tráiler en la carretera Buctzotz–San Antonio Cámara; reportan dos heridos

Dos personas lesionadas y cuantiosos daños materiales fue el saldo de la volcadura de un tráiler ocurrida la mañana de este martes sobre la carretera federal Tizimín–Mérida, en el tramo Buctzotz–San Antonio Cámara, a la altura del kilómetro 91.

Según los primeros reportes, la pesada unidad circulaba por la vía cuando presuntamente sufrió el estallido de uno de sus neumáticos. La falla provocó que el conductor perdiera el control del volante, saliera de la carpeta asfáltica y terminara volcado entre la maleza.

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Tras el accidente, el operador y su acompañante quedaron atrapados dentro de la cabina. Personas que transitaban por la zona detuvieron sus vehículos para auxiliarlos y, antes de que arribaran los cuerpos de emergencia, lograron ponerlos a salvo.

La unidad de carga presentó severos daños a consecuencia del impacto. Asimismo, parte de la mercancía que transportaba, consistente en tarimas y anaqueles, quedó dispersa en las inmediaciones del lugar de la volcadura.

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Elementos de la Policía Estatal acordonaron el área y solicitaron el apoyo de la ambulancia Y-41 de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). Paramédicos atendieron a los lesionados en el sitio y posteriormente los trasladaron al Centro de Salud de Buctzotz para una valoración médica.

Las autoridades realizaron las diligencias correspondientes y coordinaron las maniobras para retirar el tráiler, mientras la circulación permaneció parcialmente afectada durante las labores de atención del percance.