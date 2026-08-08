Mujer fue salvada de morir ahogada en una playa de Progreso

Una mujer fue rescatada con vida la tarde de ayer, luego de sufrir un incidente mientras nadaba en las playas del puerto, convirtiéndose en el cuarto hecho relacionado con ahogamientos registrado en la actual temporada vacacional.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 13:30 horas, a la altura de las calles 36 y 38, donde la mujer se encontraba disfrutando del mar en compañía de otras personas. En un momento, comenzó a presentar dificultades para mantenerse a flote, lo que provocó la rápida reacción de sus acompañantes, quienes intentaron auxiliarla mientras se solicitaba apoyo a los servicios de emergencia.

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Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal, de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y paramédicos, quienes brindaron atención inmediata a la afectada. De manera preliminar se informó que la mujer habría permanecido inconsciente durante algunos minutos; sin embargo, gracias a la pronta intervención de los socorristas logró ser estabilizada.

Tras recuperar el conocimiento dentro de la ambulancia, fue trasladada a un hospital para una valoración médica. De acuerdo con los primeros reportes, su estado de salud fue reportado como estable y, aparentemente, sin consecuencias de gravedad.

Con este caso ya son cuatro los incidentes relacionados con ahogamientos en las playas de Progreso durante la presente temporada de verano. El saldo hasta el momento es de dos personas fallecidas y dos rescates exitosos.

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Decesos

El primer deceso ocurrió al inicio del período vacacional, cuando un hombre perdió la vida por inmersión. Días después se registró un segundo caso fatal, en el que un adulto mayor falleció tras intentar sacar a su nieto del mar.

Asimismo, el pasado miércoles, personal de rescate logró salvar a dos menores de edad que se encontraban en riesgo de ahogarse, mientras que ayer se concretó un nuevo éxito con la atención oportuna a la mujer afectada.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población y a los visitantes a extremar precauciones al ingresar al mar, respetar las indicaciones de los cuerpos de seguridad y evitar ingresar a zonas de riesgo o cuando las condiciones del oleaje representen un peligro.