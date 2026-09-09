Hombre es golpeado con una pala en la cabeza por presuntos celos en Kinchil

Una convivencia que transcurría al calor de las bebidas alcohólicas terminó en un altercado, luego que un hombre fue golpeado en la cabeza con una pala, presuntamente al ser confundido con un supuesto tercero en discordia.

Los hechos ocurrieron en un predio ubicado en la calle 20 entre 13 y 15 del municipio de Kinchil, poniente del estado, donde el afectado, identificado localmente como “Chuy”, ingería bebidas alcohólicas en compañía de una mujer.

La situación se tornó violenta tras la llegada de la pareja de la mujer, identificado como Jhony, quien al percatarse de la presencia del visitante reaccionó con reclamos motivados por los celos. De acuerdo con los testimonios recabados en el sitio, la discusión subió rápidamente de tono hasta convertirse en una confrontación física.

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En medio del altercado, Jhony tomó una pala de trabajo y golpeó con ella a “Chuy” en la cabeza. El impacto ocasionó que el hombre cayera al suelo con una herida de consideración y quedó semiinconsciente. Familiares y vecinos solicitaron de inmediato la intervención de los servicios de emergencia.

Arribaron paramédicos y elementos de la Policía Municipal de Kinchil, quienes proporcionaron los primeros auxilios al lesionado. Aunque posteriormente recuperó el estado de conciencia, estaba visiblemente bajo los efectos del alcohol y relató a los agentes su versión de lo que ocurrió.

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Socorristas atendieron la lesión que presentaba en el cráneo, mientras los policías tomaban datos del violento episodio. A pesar de la movilización de los equipos de emergencia y seguridad, no se reportaron personas detenidas en el lugar. El caso quedó bajo conocimiento de las autoridades, mientras el afectado permaneció bajo resguardo, luego de recibir atención médica.

El incidente generó preocupación entre vecinos de la zona, debido a que una discusión presuntamente originada por celos y el consumo de alcohol terminó con una persona lesionada. Se desconoce si el lesionado presentará la denuncia respectiva, pero las investigaciones siguen su curso.