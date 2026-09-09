Motociclista resulta herido por balines cuando viajaba en la vía Tizimín-Río Lagartos

Un hombre de 35 años resultó lesionado presuntamente por impactos de balines mientras transitaba en motocicleta sobre la carretera Tizimín-Río Lagartos, a la altura de Rivera Flamingo, por lo que tuvo que recibir atención de paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre se dirigía a su centro de trabajo cuando escuchó un fuerte ruido y, poco después, comenzó a presentar dificultad para mover la pierna izquierda.

Noticia Destacada Tragedia en el Sur de Mérida: Joven de 16 años es hallado sin vida dentro de un automóvil

Ante la situación, una persona que circulaba por la zona solicitó apoyo a través del número de emergencias 9-1-1.

Paramédicos de la SSP acudieron al sitio para valorar al motociclista y confirmaron que presentaba lesiones en distintas partes del costado izquierdo, aparentemente relacionadas con impactos de balines.

Noticia Destacada Hombre es golpeado con una pala en la cabeza por presuntos celos en Kinchil

Debido a las lesiones, el hombre fue trasladado a un hospital para recibir atención médica y determinar la gravedad de sus heridas.

Elementos de la Policía de Investigación realizan las diligencias correspondientes para establecer cómo ocurrieron los hechos y determinar de dónde provinieron los balines que lesionaron al motociclista.