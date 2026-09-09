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Motociclista resulta herido por balines cuando viajaba en la vía Tizimín-Río Lagartos

Paramédicos de la SSP detectaron heridas en distintas partes del costado izquierdo y lo trasladaron a un hospital.

Por Redacción Por Esto!

9 de sept de 2026

1 min

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Agentes de investigación indagan cómo ocurrieron los hechos y de dónde provinieron los balines.
Agentes de investigación indagan cómo ocurrieron los hechos y de dónde provinieron los balines. / Especial

Un hombre de 35 años resultó lesionado presuntamente por impactos de balines mientras transitaba en motocicleta sobre la carretera Tizimín-Río Lagartos, a la altura de Rivera Flamingo, por lo que tuvo que recibir atención de paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre se dirigía a su centro de trabajo cuando escuchó un fuerte ruido y, poco después, comenzó a presentar dificultad para mover la pierna izquierda.

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Ante la situación, una persona que circulaba por la zona solicitó apoyo a través del número de emergencias 9-1-1.

Paramédicos de la SSP acudieron al sitio para valorar al motociclista y confirmaron que presentaba lesiones en distintas partes del costado izquierdo, aparentemente relacionadas con impactos de balines.

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Debido a las lesiones, el hombre fue trasladado a un hospital para recibir atención médica y determinar la gravedad de sus heridas.

Elementos de la Policía de Investigación realizan las diligencias correspondientes para establecer cómo ocurrieron los hechos y determinar de dónde provinieron los balines que lesionaron al motociclista.

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