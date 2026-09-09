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Tragedia en el Sur de Mérida: Joven de 16 años es hallado sin vida dentro de un automóvil

El adolescente fue localizado inconsciente en el asiento posterior del automóvil familiar; paramédicos de la SSP confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Por Alejandro Collí

9 de sept de 2026

2 min

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Consternación en el sur de Mérida por la muerte de un adolescente de 16 años
Consternación en el sur de Mérida por la muerte de un adolescente de 16 años / Especial

Una tragedia sacudió a una familia del sur de Mérida, luego que un adolescente de 16 años de edad fue encontrado sin vida en el asiento posterior de un automóvil estacionado en el garaje de su domicilio, ubicado en la calle 78 de la colonia Nueva San José Tecoh.

De acuerdo con los datos recabados, el menor, quien padecía microcefalia desde su nacimiento, estaba dentro de la vivienda cuando, en un descuido, se alejó de la vista de su madre. Al percatarse de su ausencia, la mujer comenzó a buscarlo por las diferentes áreas del predio hasta que, minutos después, lo encontró recostado en la parte posterior del automóvil familiar.

Al intentar despertarlo, se dio cuenta que no respondía a ningún estímulo. Ante la desesperante situación, la madre trasladó al adolescente al interior de la casa e intentó auxiliarlo, al mismo tiempo que solicitaba ayuda a través de los números de emergencias 9-1-1.

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Poco después arribaron técnicos en urgencias médicas de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), quienes intentaron proporcionarle los primeros auxilios. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos únicamente pudieron confirmar que el joven no contaba con signos vitales.

Elementos de la Policía Estatal aseguraron el lugar y dieron parte a la Comandancia de Investigación y Fiscalía General del Estado (FGE), cuyos representantes tomaron datos del fallecimiento e iniciaron las diligencias correspondientes.

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Durante las primeras indagatorias no se observaron huellas de violencia ni indicios que hicieran presumir la comisión de algún delito. De manera preliminar, se consideró que el fallecimiento podría estar relacionado con una crisis convulsiva derivada de su padecimiento de base.

Las autoridades permanecieron a la espera de que un médico tratante o particular determinara y certificara la causa del deceso, con lo que se establecería si era posible dispensar la autopsia de ley. La muerte del adolescente generó consternación entre familiares y vecinos de esta zona del sur de Mérida

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