Turista se desvanece al salir del mar y muere en el malecón de Progreso

Una tarde de esparcimiento familiar terminó en tragedia este martes, luego de que una turista de 65 años falleciera en las playas del Malecón Internacional de Progreso, mientras disfrutaba de unos momentos de descanso junto con sus familiares.

La mujer fue identificada como Adriana Campos Villareal, de 65 años de edad, quien se encontraba en compañía de sus familiares en la zona de playa ubicada a la altura de las calles 92 y 94, cerca de la estatua de Poseidón.

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer se encontraba saliendo del mar cuando presuntamente comenzó a sentirse mal y se desvaneció, terminando sumergida en el agua.

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Sus acompañantes, así como salvavidas que se encontraban en la zona, se percataron de lo ocurrido y acudieron de inmediato en su auxilio, logrando sacarla hasta la orilla.

Sin embargo, al llegar a la arena, la mujer ya no contaba con signos vitales, por lo que se iniciaron de inmediato maniobras de reanimación cardiopulmonar.

Minutos después arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes continuaron con las labores de auxilio y valoración, aunque finalmente no pudieron hacer nada para salvarle la vida.

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Ante lo ocurrido, elementos de la Policía Municipal y de la Policía Estatal acordonaron el área, mientras se realizaban las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias precisas del fallecimiento.

La tragedia provocó momentos de profundo dolor entre los familiares de la mujer, quienes permanecieron en el sitio y se despidieron de ella entre lágrimas, consternados por lo sucedido durante lo que había comenzado como una jornada de convivencia y descanso en las playas del puerto.

Posteriormente, las autoridades correspondientes se hicieron cargo de las diligencias legales y del levantamiento del cuerpo.