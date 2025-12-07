Calendario oficial de México en el Mundial 2026: fechas, horarios y sedes confirmadas por FIFA

La Selección Mexicana tiene claro el camino que deberá recorrer en el Mundial 2026, torneo que tendrá el privilegio de disputar como local con la ilusión de romper la maldita barrera de Octavos de Final. Conce las fechas, horarios y sedes para los 104 partidos de la Fase de Grupos, incluyendo los tres compromisos del Tricolor.

La Inauguración será Mexicana

El Estadio Ciudad de México será el epicentro del arranque mundialista. México enfrentará a Sudáfrica el jueves 11 de junio de 2026 a las 13:00 horas (tiempo del centro), marcando la reedición de la inauguración del torneo de Sudáfrica 2010.

En un evento repleto de leyendas como Ronaldo Nazario y Francesco Totti, la FIFA confirmó que el antes llamado Estadio Azteca dará el banderazo de salida a la justa futbolística más importante del planeta.

El calendario Completo del Tri

PARTIDO 1: México vs. Sudáfrica

Fecha: Jueves 11 de junio de 2026

Jueves 11 de junio de 2026 Horario: 13:00 horas (tiempo del centro)

13:00 horas (tiempo del centro) Sede: Estadio Ciudad de México

PARTIDO 2: México vs. Corea del Sur

Fecha: Jueves 18 de junio de 2026

Jueves 18 de junio de 2026 Horario: 19:00 horas (tiempo del centro)

19:00 horas (tiempo del centro) Sede: Estadio Guadalajara

PARTIDO 3: México vs. Repechaje UEFA

Fecha: Miércoles 24 de junio de 2026

Miércoles 24 de junio de 2026 Horario: 19:00 horas (tiempo del centro)

19:00 horas (tiempo del centro) Sede: Estadio Ciudad de México

El rival del tercer partido será Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa o Irlanda, equipos que definirán su clasificación a través del repechaje europeo.

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Un Grupo asequible pero peligroso

Tras el sorteo realizado el viernes, México quedó ubicado en el Grupo A junto a rivales conocidos. El encuentro ante Corea del Sur será la reedición del partido de Rusia 2018, mientras que Sudáfrica representa un adversario al que el Tri ha enfrentado históricamente con buenos resultados.

Sin embargo, el rival europeo del repechaje podría complicar las aspiraciones mexicanas, especialmente si Dinamarca logra clasificarse, considerando su poderío futbolístico reciente.

Las sedes mexicanas vibrarán

CIUDAD DE MÉXICO El coloso capitalino albergará cinco partidos: tres de Fase de Grupos (incluidos dos del Tri), uno de Dieciseisavos y otro de Octavos de Final. La mayoría de los encuentros se disputarán entre las 18:00 y 20:00 horas, excepto la inauguración.

Además de los partidos de México, el estadio recibirá el Uzbekistán vs Colombia el 17 de junio.

GUADALAJARA La Perla Tapatía vivirá una auténtica fiesta mundialista desde el día inaugural con el Corea del Sur vs. Repechaje UEFA a las 19:00 horas del 11 de junio.

Los partidos destacados en el Estadio Guadalajara incluyen:

México vs. Corea del Sur (18 de junio)

Colombia vs. rival del Playoff FIFA

Uruguay vs. España (26 de junio) - el plato fuerte de toda la fase de grupos

MONTERREY El Estadio Monterrey albergará tres encuentros de fase de grupos: Túnez vs. rival del Playoff Europeo, Túnez vs. Japón y Sudáfrica vs. Corea del Sur.

Sin embargo, la joya de la corona regia podría ser el partido de Dieciseisavos del 29 de junio, donde existe la posibilidad de que Brasil aparezca si finaliza segundo en su grupo, convirtiendo a Monterrey en sede de uno de los duelos más esperados del torneo.

Partidos Completos del Grupo A

Corea del Sur vs. Repechaje UEFA

Jueves 11 de junio | 20:00 horas | Estadio Guadalajara

Sudáfrica vs. Repechaje UEFA

Jueves 18 de junio | 10:00 horas | Atlanta Stadium

Corea del Sur vs. Sudáfrica

Miércoles 24 de junio | 21:00 horas | Estadio Monterrey

Nota importante: Los horarios oficiales de la transmisión FIFA corresponden al Este de Estados Unidos. Para el tiempo del centro de México, se deben restar dos horas considerando el horario de verano.

México tendrá la ventaja de jugar como local en un grupo relativamente asequible, lo que abre una ventana de oportunidad única para finalmente superar la barrera de Octavos de Final que ha frustrado al futbol mexicano en las últimas siete ediciones mundialistas.