Chivas despierta y recupera inercia con triunfo sobre Necaxa

Las Chivas de Guadalajara rompieron su mala racha de cuatro partidos sin ganar al derrotar 1-0 al Necaxa en el Estadio Akron, en un duelo correspondiente a la Jornada 13 del Torneo Apertura 2026.

El equipo dirigido por Gabriel Milito sumó tres puntos fundamentales gracias a un autogol del defensor de los Rayos, Agustín Oliveros, al minuto 76, provocado por un centro peligroso de Roberto "Piojo" Alvarado.

Con este resultado, el conjunto tapatío llegó a 23 puntos, escalando provisionalmente al segundo puesto de la tabla general, mientras que Necaxa se mantiene hundido en la parte baja de la clasificación con sólo 9 unidades.

NINGÚN BALÓN SE DA POR PERDIDO 👊 Así llegó hasta el límite Camberoas, reinició la jugada y el Rebaño construyó el gol de la ventaja en el @EstadioAKRON 🔥 📺 Sigue el partido EN VIVO por la señal de @PrimeVideoMX 👉 https://t.co/HIUZGVwF62 https://t.co/LuWSrmKe2b — CHIVAS (@Chivas) October 21, 2026

El próximo compromiso de las Chivas será el sábado 24 de octubre, cuando visiten a los Rayados de Monterrey en el Estadio BBVA.

Otros resultados de la jornada 13 de la Liga BBVA MX

Atlante venció por la mínima diferencia y a domicilio a Bravos de Juárez, mientras que San Luis derrotó 2-1 a Querétaro.