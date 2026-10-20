Chivas despierta y recupera inercia con triunfo sobre Necaxa

Las Chivas de Guadalajara rompieron su mala racha de cuatro partidos sin ganar al derrotar 1-0 al Necaxa en el Estadio Akron, en un duelo correspondiente a la Jornada 13 del Torneo Apertura 2026.
El equipo dirigido por Gabriel Milito sumó tres puntos fundamentales gracias a un autogol del defensor de los Rayos, Agustín Oliveros, al minuto 76, provocado por un centro peligroso de Roberto "Piojo" Alvarado.
Con este resultado, el conjunto tapatío llegó a 23 puntos, escalando provisionalmente al segundo puesto de la tabla general, mientras que Necaxa se mantiene hundido en la parte baja de la clasificación con sólo 9 unidades.
El próximo compromiso de las Chivas será el sábado 24 de octubre, cuando visiten a los Rayados de Monterrey en el Estadio BBVA.
Otros resultados de la jornada 13 de la Liga BBVA MX
Atlante venció por la mínima diferencia y a domicilio a Bravos de Juárez, mientras que San Luis derrotó 2-1 a Querétaro.