América le hace "manita" a Atlas y sigue como líder del Apertura 2026

Con autoridad y por goleada, América goleó al Atlas 5-2 a domicilio y se mantiene como el líder del Apertura 2026. Con este resultado, las Águilas llegaron a los 27 puntos y está por muy cerca de amarrar su clasificación a la Liguilla.

El primer gol del partido fue obra del colombiano Borja, quien aprovechó un buen pase de Brian Rodríguez para abrir el marcador. Minutos más tarde, Erik Sánchez anotó tras definir por encima del arquero rojinegro.

Vuela con goleada

¡KEVIN ÁLVAREEEEEZ! 👊😮‍💨5️⃣ https://t.co/O3XRAnKk2a — Club América (@ClubAmerica) October 22, 2026

En el complemento se dio un festín de goles. Brian Rodríguez y Alejandro Zendejas consolidaron una gran goleada. Atlas tuvo respuesta tras un penal y una gran anotación, los autores fueron Luis Esteves y Ryan Mmaee.

Kevin Álvarez apagó las esperanzas de que los Zorros lograran una remontada épica, ya que su gol significó el triunfo definitivo para las Águilas.

El proyecto de Guillermo Almada, pese a las críticas, sigue viento en popa ya que tiene a los cremas como el máximo aspirante al título.