Lula y Flávio Bolsonaro llegan empatados en intención del voto a la segunda vuelta en Brasil

La elección presidencial de Brasil llega a su recta final con un empate entre el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro, ambos con 50 por ciento de intención de voto, de acuerdo con una encuesta del instituto Datafolha difundida el pasado jueves 22 de octubre de 2026.

El resultado representa un cambio respecto de las mediciones anteriores y coloca a los dos aspirantes en un escenario de igualdad estadística a tres días de la segunda vuelta electoral.

Lula recorta distancia frente a Flávio Bolsonaro

El sondeo refleja una recuperación del presidente brasileño, quien había quedado por detrás de su contrincante en las primeras mediciones posteriores a la primera vuelta, celebrada el 4 de octubre.

En aquella jornada, Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, obtuvo 47 por ciento de los votos, frente a 45 por ciento de Lula. Sin embargo, la diferencia se redujo en las semanas siguientes, según los registros de Datafolha.

Hace dos semanas, el instituto asignaba 48 por ciento de las preferencias al actual mandatario y 52 por ciento al senador conservador. En la encuesta publicada una semana después, la distancia se había acortado a 49 por ciento para Lula y 51 por ciento para Bolsonaro.

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El nuevo resultado coloca a ambos candidatos en un empate técnico, dentro del margen de error del estudio.

La aprobación de Lula mejora antes del balotaje

Otro dato relevante de la encuesta es la evaluación del presidente brasileño. Por primera vez en varios meses, Lula registró una aprobación de 49 por ciento, por encima de la desaprobación, que se ubicó en 48 por ciento.

Este indicador es considerado importante para medir el respaldo al mandatario en su intento de permanecer en el cargo, aunque no determina por sí solo el resultado de la elección.

La campaña también ha estado marcada por movilizaciones y actividad en redes sociales de los sectores de izquierda, en una contienda que Lula describió previamente como una de las más desorganizadas de las últimas décadas.

Otras encuestas muestran una contienda cerrada

La medición de Datafolha coincide con otros sondeos que reflejan una diferencia reducida entre los dos aspirantes. El miércoles, el instituto Quaest reportó 45 por ciento para Flávio Bolsonaro y 44 por ciento para Lula, al considerar el total de sufragios, incluidos los votos blancos, nulos y de electores indecisos.

Datafolha: Flávio Bolsonaro e Lula empatam com 50% dos votos válidos cada https://t.co/jE1XOTOlEC — Folha de S.Paulo (@folha) October 22, 2026

Los resultados de la primera vuelta también evidenciaron las dificultades para anticipar el comportamiento electoral. Antes de los comicios del 4 de octubre, varios sondeos situaban a Lula por delante, aunque finalmente Bolsonaro obtuvo la mayor votación de esa jornada.

La encuesta de Datafolha fue realizada entre el 20 y el 22 de octubre. Sus resultados reflejan las preferencias registradas durante ese periodo, pero no permiten establecer de antemano cuál será el desenlace del balotaje.

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