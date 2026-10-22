Lula dice que derrotará al "imperio digital" de Meta en la segunda vuelta electoral de Brasil

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva llamó este jueves a "derrotar al imperio digital" de Meta, tras denuncias de su campaña contra el gigante tecnológico por "interferencia" de cara al balotaje del domingo en Brasil.

Tras perder en la primera vuelta (45%) contra su rival Flávio Bolsonaro (47%), el izquierdista Lula y el senador conservador se ponen codo a codo con el 50% de la intención de voto, según una encuesta divulgada este jueves por el instituto Datafolha.

Meta, dueña de Facebook, Instagram y WhatsApp, es blanco de denuncias del equipo lulista por supuestamente perjudicarlo con restricciones a contenidos proselitistas en sus plataformas.

Aunque la empresa estadounidense niega las acusaciones, ha admitido fallos atribuidos a "problemas técnicos" que no habrían afectado solo a Brasil.

"Meta (...) ya engañó mucho, pero ahora tendrá que encuadrarse en las buenas costumbres", dijo Lula durante un 'live' del "Ejército de Lula", un canal de WhatsApp con más de ocho millones de seguidores.

Afirmó que la empresa favorece "en Brasil a algunas personas en detrimento de la democracia", sin entrar en detalles.

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Su campaña presentó el miércoles una denuncia por "manipulación algorítmica" contra Meta ante el Tribunal Superior Electoral (TSE).

En ese recurso pidió incluso la revocación de la candidatura de Bolsonaro porque "se benefició" de la supuesta interferencia.

Meta asegura que cumple las órdenes del TSE para garantizar igualdad en la distribución de contenidos a ambos candidatos.

Lula promovió en su tercer mandato una regulación estricta de plataformas y redes sociales, con normas que responsabilizan a las empresas por los contenidos que divulgan los usuarios.

A tres días de las urnas, los abogados del presidente entregaron el jueves al TSE documentación para romper el secreto bancario de Lula y allegados, tras un desafío a Bolsonaro para que hiciera lo mismo.

Ambas campañas acordaron presentar los documentos hasta la medianoche de este jueves, en medio de acusaciones cruzadas de corrupción. Se esperaba aún el cumplimiento de Bolsonaro.