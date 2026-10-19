Carlos Candelaria presentó su renuncia a la Secretaría de Economía

Carlos Candelaria López presentó su renuncia como titular de la Unidad de Prospectiva, Planeación y Evaluación de la Secretaría de Economía de México.

La separación del cargo se oficializó mediante una carta dirigida al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, fechada el 16 de octubre de 2026. En una carta, Candelaria agradeció a Ebrard por más de 28 años de relación profesional y confianza.

Explicó que dejará la dependencia federal tras dos años de gestión para continuar trabajando a favor de la "Transformación" desde una "nueva perspectiva".

Aunque en el documento no se detalla específicamente cuál será su próximo cargo o destino, medios locales reportan que su salida ocurre en el marco del proceso interno de Morena rumbo a las elecciones de 2027, perfilándose de cara a la contienda por la coordinación municipal en Tijuana, Baja California.