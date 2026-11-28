Adriana Abdó, escritora, periodista y dramaturga mexicana, es la madre de Ximena Santaolalla, quien hizo públicas sus acusaciones de abuso sexual durante su infancia contra el empresario Francisco Aguirre Gómez, expresidente de Grupo Radio Centro.

El nombre de Abdó adquirió relevancia pública tras la investigación de la periodista Beatriz Guillén, publicada por El País el 25 de noviembre de 2026, en la que se aborda la historia familiar de Santaolalla y el matrimonio de su madre con el empresario.

¿Quién es Adriana Abdó y cuál es su trayectoria profesional?

Nacida en la Ciudad de México en 1963, Adriana Abdó ha desarrollado una carrera profesional en el periodismo, la edición, la literatura y el teatro.

Egresó del Liceo Franco-Mexicano y cursó estudios de literatura, filosofía, historia, análisis político y dramaturgia en instituciones como la Universidad del Claustro de Sor Juana, la Universidad Iberoamericana, El Colegio de México y el Centro Nacional de las Artes.

Noticia Destacada Mariano Osorio rompe el silencio sobre Ximena Santaolalla y genera críticas por su postura sobre Radio Centro

Entre sus publicaciones figura la novela Apreciable señor Wittgenstein, editada por Tusquets en 2017. También ha participado en publicaciones colectivas y escrito obras teatrales como Por mi madre, Intimidad y Algo más oscuro que el amor.

¿Cuántos años estuvo casada Adriana Abdó con Francisco Aguirre Gómez?

De acuerdo con el testimonio de Ximena Santaolalla, Adriana Abdó tenía 25 años cuando conoció a Francisco Aguirre Gómez. Ambos contrajeron matrimonio en el verano de 1988, seis meses después de conocerse.

En 1991 nació Juan Aguirre Abdó, hijo del matrimonio y medio hermano de Ximena, quien años después ocupó cargos directivos en Grupo Radio Centro.

En 1997, Abdó abandonó el domicilio que compartía con el empresario. Sin embargo, según la investigación de El País, mantuvo una relación con Aguirre durante tres años más, aproximadamente hasta el año 2000.

Por lo tanto, su relación se extendió durante alrededor de 12 años, entre 1988 y 2000, aunque se desconoce la fecha exacta en la que se formalizó el divorcio.

Abdó ha colaborado en distintos medios con columnas políticas, además de que también realizó entrevistas para la gaceta Racines Francaises.

IO