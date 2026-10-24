México cumple entrega mínima de agua del Río Bravo en primer año del ciclo 37

El Gobierno de México informó que este 24 de octubre concluyó el primer año del ciclo 37 de entregas de agua del Río Bravo, establecido conforme al Tratado de Aguas de 1944 con Estados Unidos.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) señaló que, pese a las condiciones de sequía extrema en la región, México cumplió con el volumen mínimo anual previsto dentro de las estrategias conjuntas anunciadas el 3 de febrero de 2026.

Ese plan técnico fue acordado por ambos gobiernos para administrar el recurso en la cuenca del Río Bravo bajo criterios de disponibilidad hídrica, cooperación bilateral y respeto a la soberanía de ambas naciones.

México prioriza consumo humano y producción de alimentos

La Cancillería sostuvo que el cumplimiento de los compromisos internacionales no puso en riesgo el derecho humano al agua, el abastecimiento de las comunidades ni la producción agrícola, especialmente en la región fronteriza.

El Gobierno federal afirmó que la gestión del recurso debe mantener como prioridad el consumo humano y las actividades esenciales, al mismo tiempo que México atiende las obligaciones establecidas en el acuerdo bilateral.

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El Tratado de 1944 regula la distribución de aguas internacionales de los ríos Colorado, Tijuana y Bravo entre México y Estados Unidos y continúa vigente.

México y Estados Unidos mantendrán coordinación por sequía

La SRE indicó que ambos países continuarán con la coordinación técnica para fortalecer la administración de los recursos hídricos compartidos y desarrollar mecanismos que permitan enfrentar la sequía con mayor previsibilidad.

La Comisión Internacional de Límites y Aguas realiza la contabilidad de las asignaciones del Río Bravo y monitorea las condiciones de disponibilidad mediante información hidrométrica, almacenamiento en presas y consumo del recurso.

COMUNICADO. "México concluye el primer año del ciclo 37 de entregas de agua del Río Bravo en cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944". https://t.co/wHJcB4nm59 https://t.co/zAUOFAiaBm — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) October 24, 2026

México reiteró su disposición para continuar trabajando con Estados Unidos en el cumplimiento del tratado, bajo el principio de respeto a la soberanía hídrica nacional y procurando que las entregas no afecten las necesidades de las comunidades mexicanas.

IO