México felicita a Estados Unidos por 250 años de independencia y destaca cooperación sin subordinación

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, felicitó a Estados Unidos por el 250 aniversario de su independencia y reafirmó el compromiso del Gobierno de México de mantener una relación basada en el respeto a la soberanía, el diálogo directo y la cooperación sin subordinación.

En representación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el canciller participó en la ceremonia organizada por la Embajada de Estados Unidos en México y encabezada por el embajador Ronald Johnson y su esposa, Alina Johnson.

Durante su intervención, Velasco destacó que México y Estados Unidos mantienen más de dos siglos de relaciones diplomáticas ininterrumpidas, una de las vinculaciones más antiguas que ambos países sostienen con otra nación.

Estados Unidos conmemoró el 4 de julio de 2026 los 250 años de la Declaración de Independencia, firmada en 1776. Su representación diplomática en México presentó esta celebración como una oportunidad para reconocer la relación construida entre ambos países.

¿Qué dijo México sobre la relación con Estados Unidos?

Roberto Velasco aseguró que los gobiernos de Claudia Sheinbaum y Donald Trump mantienen una comunicación directa, constante y franca para atender los asuntos de la agenda común.

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En materia de seguridad, explicó que la colaboración se guía por cuatro principios: respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua y cooperación sin subordinación.

El funcionario sostuvo que este esquema permite mejorar la coordinación entre las autoridades y atender problemas como el tráfico de drogas, armas y personas, sin que un país imponga sus decisiones al otro.

Velasco asumió la titularidad de la Secretaría de Relaciones Exteriores en abril de 2026, mientras que Ronald Johnson se desempeña como embajador estadounidense en México desde su confirmación por el Senado en abril de 2025.

Canciller pide proteger a mexicanos que viven en Estados Unidos

Durante el acto, el titular de la SRE también planteó como prioridad la defensa de los derechos humanos de los mexicanos que residen en territorio estadounidense.

Velasco señaló que esta tarea representa la principal razón de ser de la red consular mexicana y agradeció al embajador Johnson su disposición para mantener un diálogo directo sobre la situación de los connacionales.

La protección consular ha adquirido relevancia frente a los operativos migratorios, detenciones y procesos de deportación impulsados por el Gobierno de Donald Trump.

COMUNICADO. "Con respeto a los principios que guían la relación bilateral, México refrenda cooperación con EUA en el 250 aniversario de su independencia".https://t.co/nnPZSHpTXd pic.twitter.com/fEurKBEaHg — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) July 31, 2026

México destaca avances en agua y combate al gusano barrenador

El canciller mencionó entre los resultados de la cooperación bilateral la construcción de una planta de producción de moscas estériles en Chiapas, destinada a frenar la propagación del gusano barrenador y proteger la actividad ganadera de ambos países.

La Embajada estadounidense también ha presentado la lucha conjunta contra esta plaga como uno de los avances recientes de la relación bilateral.

Velasco añadió que México continúa con el cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944, uno de los temas que ha generado diferencias entre ambos gobiernos.

El secretario reconoció que la relación enfrenta retos en seguridad, migración, comercio y recursos naturales, pero afirmó que existen avances concretos. México, concluyó, mantendrá una colaboración estrecha con Estados Unidos sin renunciar a su soberanía ni a la protección de sus ciudadanos.

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