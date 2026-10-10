El invierno más candente de la política mundial Ucrania se prepara para el invierno más brutal de la guerra que asola Europa desde hace cinco años. Sin embargo, no es solo Ucrania; fuera de un reducido círculo de políticos y expertos en Rusia, pocos son conscientes de la cercanía del peligro.

La intensidad sin precedentes de los recientes intercambios de misiles y drones, sumada al punto de inflexión en el frente de Donetsk, indica que tanto Rusia como Ucrania están decididas a luchar hasta las últimas consecuencias. Se avecinan meses difíciles para todos los actores del escenario político internacional, aunque de formas muy distintas.

A algunos les inquieta sobre todo el aumento de los precios de la energía en el mercado y las consiguientes dificultades económicas y sociales. Este grupo incluye a naciones europeas clave como Alemania —que lidia con el auge de la extrema derecha— y Francia, que se enfrenta a una crisis de gobierno y a intensas protestas estudiantiles. Tampoco será un periodo tranquilo para Donald Trump —quien busca replantear y desmantelar el orden político mundial vigente desde hace décadas— ni para Estados Unidos en su conjunto. Las previsiones de los expertos sugieren que las elecciones de mitad de mandato podrían inclinar la balanza decisivamente a favor de los demócratas.

No será fácil para los republicanos —que actualmente ostentan la mayoría en ambas cámaras legislativas— asumir una derrota que se prevé de proporciones dramáticas. La posición del presidente Trump podría volverse dolorosamente precaria. Los demócratas podrían dejarlo sin margen de maniobra (lame duck) en las decisiones de política interna, al tiempo que frenan su imprudente conducta internacional.

Además, si tuviera que enfrentarse a procesos judiciales, el presidente estadounidense vería su vida cotidiana absorbida por la lucha para evitar la ruina total. Dados estos riesgos —y considerando la particular consideración que Donald Trump tiene por el Estado de derecho—, los analistas observan con gran interés qué movimientos realizará el presidente acorralado. Una cosa es segura: no mostrará contención.

En consecuencia, podría desatarse una feroz batalla en el frente democrático. Si bien en este campo de batalla concreto no suele haber víctimas mortales, las posibles consecuencias para el futuro del mundo entero nos generan inquietud sobre quién podría acabar desangrándose: si la democracia misma o el magnate inmobiliario de Manhattan, tan temeroso de perder su poder. Nos disponemos a presenciar meses turbulentos en toda la región del Golfo Pérsico y en cada uno de los Estados de Oriente Medio.

A través de la guerra que inició contra Irán, el presidente de Estados Unidos —quien se presenta a sí mismo como un gran pacificador— ha logrado demostrar a las naciones de la región que no pueden confiar en Estados Unidos como aliado. Ha quedado patente que la mayor potencia económica y militar del mundo es incapaz de defender no solo a otros, sino incluso sus propios intereses. Muchos podrían llegar a pensar que, en medio de esta enorme agitación internacional, poner fin a la agresión rusa que asola Ucrania día tras día ya no se percibe en el mundo como una prioridad urgente. Hay quienes están muy dispuestos a alimentar esta idea.

En la mayoría de los casos, sugerir esto va ligado a la relativización de los crímenes de guerra; concretamente, a la noción de que Moscú no tiene responsabilidad alguna en haber provocado esta destrucción atroz. Es posible que algunos albergaran en su día la ilusión de que Vladímir Putin se conformaría con una anexión territorial parcial, o que llegaría a comprender que el millón y medio de vidas perdidas o destrozadas del lado ruso dejarían a su imperio sin futuro.

A estas alturas, ha quedado claro que en el mundo de Putin no hay lugar para tales vacilaciones emocionales. Por desgracia, la guerra se ha convertido en el elemento natural del presidente: un medio para demostrar que Rusia, supuestamente amenazada desde todos los frentes, puede mantenerse unida y fuerte bajo su liderazgo.

En estas circunstancias, parecen cobrar validez los análisis que sugieren que la única forma de obligar a Moscú a poner fin a la guerra es mediante una fuerza militar verdaderamente incontestable y el agotamiento económico del país. En pocas palabras, siguiendo la postura de Kiev, un número creciente de líderes militares de la OTAN opina que debe privarse a Putin de su capacidad para destruir el espacio vital ucraniano —ciudades e infraestructuras industriales y energéticas— sin enfrentarse a una respuesta disuasoria.

Hemos sido testigos de este uso de la coerción forzosa y el desgaste económico durante los últimos seis meses. Se trata de un proceso extremadamente complejo que abarca acontecimientos desarrollados en parte a lo largo del sector del frente en Donetsk y en parte dentro de las regiones europeas de Rusia más desarrolladas industrialmente, afectando específicamente a las capacidades de los sectores militar-industrial, energético y petrolero.

Mientras las fuerzas rusas atacan objetivos civiles, así como infraestructuras energéticas y municipales, empleando cientos o incluso miles de misiles y drones, los ucranianos han llevado a la industria rusa de refinado de petróleo al borde del colapso. A su manera, ambos bandos en conflicto pueden exhibir éxitos. Los rusos lograron superar su rezago en tecnología de drones mediante una brillante innovación técnico-militar: los drones a reacción Geran-4 y Geran-5, capaces de alcanzar velocidades de 400 a 500 km/h a altitudes de 5 a 6 kilómetros. Las defensas aéreas ucranianas no han logrado neutralizar estos aparatos.

Las alertas aéreas se han convertido en algo constante en los últimos meses —especialmente en Kiev, Járkov y Odesa—, donde las explosiones y la destrucción han hecho imposible mantener la vida cotidiana civil relativamente tranquila que, al menos en parte, persistía anteriormente. Si bien la eficacia de la defensa aérea ucraniana se había mantenido en torno al 90 por ciento durante años, la mitad de los drones Geran a reacción han logrado alcanzar sus objetivos.

Un aspecto aterrador y que ha conmocionado al mundo en esta guerra es el ciclo de tres a cinco meses que caracteriza el ritmo de evolución del armamento. En otras palabras, ese es el tiempo que tarda la parte contraria en hallar una contramedida para una innovación militar, replicarla y, simultáneamente, elevarla a un nivel superior. Más rápidos, más destructivos, más sigilosos, más inteligentes, más baratos... y el ciclo se repite mes tras mes. Actualmente, los ucranianos neutralizan los drones Geran con una tasa de éxito del 85 por ciento. Sin embargo, ahora deben encontrar una respuesta a un nuevo tipo de amenaza: drones rusos equipados con ojivas capaces de cortar acero que atacan las torres de las redes eléctricas de alta tensión.

Desde hace bastante tiempo, los analistas de tecnología militar han demostrado que los sistemas de defensa aérea y de interceptación de misiles, por sí solos, son insuficientes para combatir eficazmente al agresor. Concluyeron que, si bien es posible proteger en gran medida las grandes ciudades y las instalaciones estratégicas —tanto energéticas como militares—, inevitablemente persiste un margen de éxito del 5 al 10 por ciento para las armas atacantes. Por este motivo —y resulta que esto ocurrió hace ya tres años—, los líderes ucranianos decidieron que desarrollar una capacidad de ataque de represalia era la única vía viable a seguir. Esto ha permitido a los ucranianos desplegar su misil balístico FP-7, de fabricación nacional.

Cuenta con un alcance de 250 kilómetros y es capaz de transportar una ojiva de 200 kilogramos. Según se informa, el desarrollo del FP-9 ya ha concluido; con un alcance de 850 kilómetros, será capaz de transportar una ojiva de 800 kilogramos hasta la capital rusa. De producirse tal escenario, podría establecerse un auténtico equilibrio militar entre el agresor y la víctima. La destrucción de objetivos estratégicos y simbólicos —incluso sin causar víctimas civiles— podría obligar a Vladímir Putin a sentarse a la mesa de negociaciones.

Opinión del colaborador Andrej Kiss