Todo es Personal en Yucatán

PRESUPUESTO APROBADO, CONSENSO ausente. Nos cuentan que el anteproyecto presupuestal 2027 del Tribunal Superior de Justicia pasó, pero con una fractura inédita: nueve votos a favor y seis en contra. Quienes conocen las deliberaciones aseguran que nunca una propuesta de esta naturaleza se había aprobado con semejante grieta.

El documento habría llegado a los magistrados apenas unas horas antes de la votación. Es decir, se les pidió aprobar de carrerita lo que se debe estudiar con lupa. Y varios lo dijeron sin rodeos: nadie explicó por qué suben las cifras ni qué necesidad concreta las respalda.

Alberto Salum Ventre lo planteó en términos que cualquier contribuyente entiende: si los paneles solares operan desde mediados de 2026, hay que comparar el gasto de luz de un año con el otro y explicar por qué se pide más dinero para 2027. El ahorro prometido debe verse en las cuentas, no solo en el discurso. Lizette Mimenza Herrera reclamó que no hubo datos para revisar, partida por partida, las necesidades, los criterios de cálculo ni el destino de los aumentos, sobre todo en servicios generales y bienes muebles. Su observación fue certera: tener facultades para aprobar un presupuesto no equivale a tener información para evaluarlo.

María Carolina Silvestre Canto Valdés añadió que los ajustes hechos en el ejercicio actual ya revelaban necesidades que debieron estar en el anteproyecto, y que ni siquiera recibió la información sobre la estructura de su propia ponencia. Quedó flotando la sospecha de un documento armado a punta de "copiar y pegar" el del año anterior, sin decir qué necesita cada área ni por qué. La mayoría alcanzó para aprobarlo; el consenso, no. El nueve a seis deja una pregunta incómoda: ¿alguien pensó en escuchar las dudas antes de llevar el presupuesto a votación?

ASÍS CANO PASA a la operación electoral de Cecilia. Confirman nuestras fuentes que el regidor y expresidente del PAN en Yucatán, será el coordinador electoral de la campaña por la alcaldía de Mérida. De confirmarse, quedaría al frente de la tarea que decide elecciones: ordenar la estructura panista y convertir la movilización territorial en votos. El nombramiento, además, delata el perfil que Cecilia busca: alguien que conoce el partido por dentro y sabe cómo se pelea una elección desde sus entrañas.

DISPUTA PANISTA EN terreno minado. Nos cuentan que Sayda Rodríguez y Mauricio Díaz Montalvo se pelean la candidatura del PAN por el distrito federal 3, con cabecera en Mérida. El detalle es que, según las mediciones que circulan, ninguno de los dos levantaría el entusiasmo del electorado y el partido llegaría en desventaja a esa demarcación. Mientras los panistas se disputan la postulación, Morena tendría posición sólida con Óscar Brito. De confirmarse, el problema del PAN no será quién aparece en la boleta, sino cómo se compite en un distrito donde los morenistas parecen llevar una ventaja considerable. Pelear por un lugar que quizá no se pueda ganar es un deporte panista con tradición.

VAYA SORPRESA DESAGRADABLE la que se llevaron algunos personajes del Gobierno del Estado, sobre todo en los terrenos de la Consejería Jurídica, al enterarse de que Genoveva Bentata Morcillo ahora figura como asesora jurídica en Tizimín.

Según cuentan en los pasillos del poder, Bentata Morcillo no se ha caracterizado por cultivar amistades entre los que hoy despachan; le atribuyen viejas confrontaciones y no pocos desencuentros políticos. Dicen que en la pasada contienda electoral hubo más de un episodio que dejó heridas abiertas. Entre quienes habrían recibido un trato poco cordial mencionan a Cristian Hurtado, hoy en la Secretaría General de Gobierno. Y aseguran, como remate, que habría lanzado comentarios nada favorables contra el propio consejero jurídico del Gobierno del Estado. En política los rencores no caducan: solo cambian de oficina.

DONDE LOS ÁNIMOS se calientan es en el Conalep, donde varios padres de familia aseguran estar hartos de lo que consideran una imposición en la compra de uniformes, con precios que, según denuncian, superan a los de algunas escuelas privadas.

Pero lo que de verdad encendió el enojo no es solo el costo. De acuerdo con las quejas, los alumnos estarían obligados a comprar sus uniformes exclusivamente en una empresa llamada PL Uniformes, donde cada compra debe quedar registrada. Y lo más grave, según relatan los inconformes: aunque un estudiante porte un uniforme idéntico al oficial, si no lo adquirió y registró con ese proveedor, no entra al plantel. Una escuela pública convertida en cliente cautivo de un solo mostrador. La que lo autoriza, dicen, es una mujer de nombre Sayuri.

VAYA REVUELO HABRÍA causado Hiselle Díaz durante la inauguración de unas calles en Conkal, obra del Gobierno del Estado. Cuentan que no solo quiso estar en el acto, sino que presuntamente habría pedido expresamente que no se invitara a la alcaldesa Linda Pérez. Que la dueña del municipio quede fuera de la inauguración de las calles de su propio pueblo ya tiene su mérito.

Pero hay más. Según las versiones que circulan, Díaz publicó después en sus redes que había inaugurado las calles junto con el Gobierno del Estado, lo que llamó la atención de más de uno, pues no ocupa cargo público alguno que explique semejante protagonismo. Y lo curioso: las publicaciones habrían desaparecido en poco tiempo y, en la versión corregida, ya no aparecía como quien inauguró, sino como alguien que "acompañó" el evento. Se ve que el cargo da para cortar el listón, pero no para sostener la foto.

TAMBIÉN HUBO INCONFORMIDAD, y de la que se escucha, durante una de las semifinales del certamen para elegir a la embajadora de la Feria de Xmatkuil, cuando la representante de Mérida logró su pase a la final entre cuestionamientos del público.

Según algunos asistentes, a la hora de hablar la participante meridana terminó enredándose en su intervención, al grado de que más de uno comparó su discurso con un trabalenguas. Aun así, su nombre apareció entre las seleccionadas, lo que habría provocado chiflidos y abucheos entre parte de los presentes. Lo que terminó de avivar los comentarios fue la versión, hasta ahora sin comprobar, de que su pase habría sido producto de algún arreglo con el Ayuntamiento de Mérida. Si eso fuera cierto, el jurado habría evaluado la política, no el talento. Por ahora, es solo versión.

VAYA INCÓMODO SILENCIO el que, según cuentan, se instaló en la Secretaría de Desarrollo Rural después de que Morena Yucatán emitiera un comunicado que cuestiona los acuerdos de colaboración entre Israel y Yucatán, algunos de los cuales se remontarían a la administración del exgobernador Mauricio Vila Dosal.

En medio de la polémica, quien no mostraría mucho entusiasmo por dar entrevistas es el titular de Desarrollo Rural, Edgardo Medina, a quien no hace mucho vieron participando en un evento con representantes de agroindustrias israelíes en el Centro de Convenciones Siglo XXI. Según las versiones, estuvo muy cordial en aquel encuentro; ahora que su propio partido cuestiona esos vínculos, prefiere no pronunciarse. Del brindis a la prudencia hay un trecho corto.

DONDE TAMBIÉN HABRÍA caras largas y más de un disgusto es entre algunos dirigentes de Morena en Yucatán, luego de que la diputada Chelita Magadán decidiera, presuntamente a última hora, inscribirse en el proceso interno para buscar la candidatura a la alcaldía de Progreso.

Cuentan en los corrillos guindas que existía un acuerdo político: la legisladora no competiría por la presidencia municipal y, a cambio, se le ofrecería la candidatura de Morena por el segundo distrito federal. Sin embargo, las versiones apuntan a que Chelita compartió con su círculo cercano sus dudas sobre el cumplimiento de esa oferta, en particular por las condiciones de representación indígena que podrían pesar en la definición de la candidatura federal. Cuando en política un acuerdo depende de la buena fe, lo prudente es tener un plan B. Parece que ella ya lo tiene.

RUDOS COMENTARIOS los que, según cuentan, habría soltado el dirigente estatal del PAN, Álvaro Cetina, en una reunión en Progreso con un círculo cercano de panistas, donde el tema de las próximas candidaturas dejó ver cómo se pretende repartir el pastel electoral.

Quienes conocen la versión de esa reunión aseguran que Cetina habría dejado claro que no permitirá que figuras de reciente incorporación se queden con candidaturas que, desde su perspectiva, corresponden a quienes llevan años dando la batalla bajo las siglas de Acción Nacional. Lo curioso es que entre esos cuadros de larga trayectoria también hay personajes con un notable desgaste político, algo que, según los comentarios atribuidos al dirigente, no sería impedimento para volver a considerarlos. La antigüedad como mérito, aunque el desgaste ya se note. Pero hay más: para las caras nuevas que quisieran probar suerte, las opciones serían competir por diputaciones en territorios gobernados por Morena o buscar candidaturas en el sur de Mérida, mientras que los mejores espacios quedarían reservados para los panistas de mayor antigüedad. O sea: a los nuevos, la cancha de visitante; a los de siempre, el palco. QUIEN FESTEJÓ A todo lujo su cumpleaños es Luis Fernando Castillo Godoy, jefe de la Juventud del Ayuntamiento de Mérida. Nuestras fuentes que asistieron cuentan que hasta altas horas de la noche el "mandamás" de los jóvenes, con mariachi, DJ, grupo cercano (y no tanto), comida, bebidas espirituosas y demás lujos en una quinta al norte de la ciudad, alargó la fiesta por su onomástico. Quienes lo conocen dicen que todo el grupo que lo rodea alguna vez apoyó a Gerardo López Fernández, flamante director del DIF. "Tanto Luis como Gerardo están cortados con la misma tijera. El poder los marea y los excesos igual; ojalá la alcaldesa Cecilia Patrón lo sepa y ponga orden", recalcan nuestros informantes. Que un funcionario celebre es lo de menos; la duda es si algún día habrá un jefe que pregunte los costos económicos y políticos.

Aún sin candidatos… todo es personal.