Todo es Personal en Yucatán

COMIENZA A CRECER la preocupación en algunos círculos del panismo meridano por los nombres que Morena podría poner sobre la mesa para disputar la alcaldía de Mérida en el 2027.

La aspiración de Raúl “Rulo” Osorio Alonzo, que ya es del dominio público, no inquieta tanto como otra posibilidad que se comenta en voz baja: que Liborio Vidal Aguilar dé un giro sorpresivo y se inscriba en el proceso interno del partido guinda para buscar la presidencia municipal. Por ahora es una versión sin confirmar, pero quienes la hacen circular aseguran que el requisito de vecindad ya no sería un obstáculo para el llamado Amigo Libo.

Lo que de verdad preocupa en el PAN no es que Liborio gane, sino que su aparición recupere segmentos importantes del voto duro priista, reactive viejas estructuras territoriales y atraiga a sectores del panismo que todavía no digieren las decisiones tomadas desde la elección del 2024. Y ahí está el verdadero problema.

Una eventual candidatura de Liborio bajo las siglas de Morena volvería a poner sobre la mesa los reclamos de Renán Barrera Concha sobre la división interna del PAN, el papel de Mauricio Vila Dosal y las consecuencias de haber desplazado a ciertos grupos. Sería, cuando menos, un argumento incómodo para quienes quisieron cerrar ese capítulo a la fuerza. Y lo más amargo para la dirigencia panista sería descubrir que Renán tenía razón en algo: las divisiones que se intentaron minimizar pueden regresar justo cuando más se necesita la unidad.

OTRO DOLOR DE cabeza asoma en los Servicios de Salud de Yucatán, que bastante tienen con los problemas de atención médica y las complicaciones de la transición al IMSS-Bienestar. Ahora se suma un reto presupuestal: definir hasta dónde deben llegar los análisis para detectar amebas en los cuerpos de agua de Mérida, sobre todo en cenotes, aguadas, antiguas sascaberas y lagos artificiales. Una cosa es analizar nueve cuerpos de agua metropolitanos y otra muy distinta es estudiar todos los de este tipo que existen en el municipio. El problema no es solo técnico, sino económico: los análisis especializados requieren recursos, personal y, en ciertos casos, enviar muestras a laboratorios fuera de Yucatán, como ocurrió con la investigación inicial del lago de Plaza La Isla.

La gran pregunta, nos dicen, es si hay dinero para sostener una vigilancia de esa magnitud sin descuidar otras necesidades del sector salud. Hay además un detalle que se pierde entre los titulares alarmistas: los resultados más recientes confirmaron la presencia de amebas del género Naegleria en seis de los nueve lagos estudiados, pero eso no demuestra que todos tengan Naegleria fowleri, la especie capaz de causar una infección cerebral mortal. Esa identificación sí se confirmó antes en el lago de Plaza La Isla, donde ocurrió el caso fatal de septiembre. Esa diferencia científica es lo que separa la información útil del pánico: no todo positivo es una sentencia de peligro inminente.

VAYA REVUELO EL que armó la influencer y comediante Vicky Wolff con un video que convirtió un anuncio sobre inversión y tecnología para el campo yucateco en alarma sobre la soberanía nacional, el control del agua y hasta la guerra en Gaza. Logró poner de cabeza la conversación pública sobre Pro Agro Innovación 2026, celebrada en Mérida con más de 150 empresas de distintos países, algunas israelíes. Su publicación superó las 236 mil visualizaciones en menos de un día y puso bajo sospecha una relación comercial que, en realidad, tiene décadas de historia en Yucatán.

Lo curioso es que la presencia de capital y tecnología israelí en el campo yucateco no empezó con Joaquín Díaz Mena ni con Mauricio Vila Dosal. La propia UADY documentó que desde 1990 operaba en la entidad Primavera Yucateca, de capital israelí, que desarrolló 54 invernaderos hortícolas y en 1997 produjo 1,200 toneladas de tomate. Después llegaron otros proyectos, como Mérida Farms, que entre el 2005 y el 2006 incorporó diez módulos de invernaderos importados de Israel. Es decir, lo que hoy se vende en redes como una amenaza nueva es una relación agroindustrial de más de 35 años.

Pero Vicky metió en un mismo costal la tragedia de los niños palestinos, la destrucción de manglares y selvas, el agua con la que se bañan los mexicanos, los políticos “vendepatrias” y hasta el Himno Nacional. Un discurso que pasó de la comedia a la denuncia patriótica sin explicar qué empresas tendrían concesiones, cuáles serían sus contratos ni cómo la venta de tecnología agrícola signifi caría entregar el control del agua de Yucatán. Una cosa es cuestionar los vínculos comerciales con Israel por lo que ocurre en Gaza; otra, demostrar que existe una operación para apropiarse de los recursos hídricos locales. Lo primero es una postura. Lo segundo exige pruebas, y de esas no hubo ni una en el video.

QUIEN ANDA MUY movido en redes últimamente, no sólo con fotos familiares sino con presuntas reuniones y alianzas con partidos ajenos a Acción Nacional, es el exalcalde meridano Renán Barrera Concha. En sus últimas publicaciones muestra cercanía con grupos de Movimiento Ciudadano y con fi las del extinto PRD; en fechas recientes se dejó ver con Miguel Ángel Mancera, hoy senador y exjefe de Gobierno de la Ciudad de México, muy cercano a los grupos de poder del partido naranja.

La gente se pregunta si Barrera planea incorporarse a ese instituto político. Quizá el “timing” le esté fallando, porque esa fuerza atraviesa momentos complejos y llenos de escándalos; ahí están como ejemplo Jalisco y Nuevo León, donde gobierna. Buscar refugio en un barco que hace agua no es la mejor jugada, aunque sea el que tiene más cerca. Al fi nal, sólo el tiempo lo dirá.

Todo es Personal.