En Limones, Bacalar, condicionan campañas políticas a la entrega de luminarias y materiales

Las autoridades de la comunidad de Limones, en el municipio de Bacalar, establecieron una normativa comunitaria para el actual proceso electoral, la cual condiciona el ingreso de los aspirantes a cargos públicos a la entrega obligatoria de apoyos en especie.

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La delegada municipal, Carmen Colmenares, en coordinación con el comisario ejidal, oficializó esta decisión conjunta que busca frenar el proselitismo tradicional y exigir a los políticos acciones tangibles que beneficien la infraestructura local durante las etapas de precampaña y campaña. La disposición establece que cualquier candidato, sin importar su afiliación partidista, deberá presentarse con una aportación material para obtener la anuencia de realizar actos públicos en la localidad.

El acuerdo fija como parámetro base la entrega de luminarias, aunque las autoridades han otorgado flexibilidad para que las donaciones se traduzcan en cable eléctrico, pintura, botes de basura, bancas o equipo deportivo. El lineamiento subraya de forma categórica que no se aceptará dinero en efectivo bajo ninguna circunstancia, con el objetivo de garantizar que los bienes se destinen exclusivamente al equipamiento de uso colectivo.

Esta medida restrictiva tiene su origen en el profundo descontento de los habitantes frente a las dinámicas políticas del pasado. Carmen Colmenares detalló que la comunidad de Limones ha padecido años de abandono institucional derivado de malas gestiones de administraciones anteriores, las cuales ignoraron sistemáticamente las solicitudes de obras y servicios. Los pobladores argumentaron que las visitas de los aspirantes en procesos anteriores solo dejaron promesas incumplidas e incluso llegaron a generar disturbios tras los mítines.

Queda estrictamente prohibida la recepción de dinero en efectivo bajo cualquier circunstancia. / Fernando Baeza

Ante este historial de rezago, la delegación municipal y el núcleo ejidal determinaron que la vía para recibir a los actores políticos será mediante la comprobación de un compromiso real con el desarrollo urbano. Los materiales solicitados tienen un destino previamente etiquetado, ya que las autoridades locales planean utilizarlos para el mantenimiento y rehabilitación de espacios públicos, planteles educativos y el domo local, exigiendo insumos de buena calidad para asegurar su durabilidad.

El mecanismo de control será ejecutado por las propias autoridades comunitarias durante todo el periodo de proselitismo. Se advirtió que la revisión se aplicará a todas las comitivas sin distinción de colores y que, en caso de que un candidato intente realizar recorridos sin haber cumplido con la entrega del equipamiento requerido, se le solicitará de manera directa que abandone la comunidad.

JGH