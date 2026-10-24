Balean fachada de hotel en Tulum; ataque armado provoca movilización policiaca en La Veleta

Un ataque a balazos contra la fachada de un hotel ubicado en la colonia La Veleta provocó una fuerte movilización de elementos de seguridad pública y cuerpos de emergencia, luego de que vecinos reportaran múltiples detonaciones de arma de fuego al número de emergencias 911. Aunque inicialmente se alertó sobre una persona herida, las autoridades descartaron víctimas en el lugar.

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Los hechos se registraron sobre la calle 12 Sur, entre la calle 10 Sur y Cobá, donde se encuentra el hotel Backup La Veleta, inmueble que presuntamente fue blanco de disparos realizados por personas hasta el momento no identificadas.

Tras recibirse el reporte, elementos de la Policía Municipal Preventiva, Policía Estatal y del Grupo Jaguar se desplazaron hasta el establecimiento para verificar la situación. También acudieron paramédicos de la empresa RUM debido a que la información inicial señalaba a un posible herido.

Sin embargo, después de inspeccionar el sitio, los cuerpos de emergencia confirmaron que no había personas lesionadas, por lo que no fue necesario realizar traslados hospitalarios. De acuerdo con los primeros datos recabados, las detonaciones habrían sido dirigidas contra la fachada del edificio, aunque todavía se desconoce el número exacto de disparos efectuados.

Los uniformados procedieron a delimitar el perímetro con cinta de seguridad para preservar los indicios balísticos. La movilización de patrullas y unidades de rescate llamó la atención de vecinos y personas que transitaban por este sector de La Veleta.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han determinado si los disparos estuvieron dirigidos específicamente contra el establecimiento o si existe alguna otra línea de investigación.

En el lugar se esperaba la llegada de agentes de la Policía de Investigación y personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes se encargarían del procesamiento de la escena, la localización de casquillos percutidos y la documentación de los daños materiales en una de las zonas de mayor crecimiento turístico de Tulum.

JGH