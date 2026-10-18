Chiquilá pide promoción turística ante caída de visitantes y crisis económica

Prestadores de servicios turísticos y restauranteros del puerto de Chiquilá alzaron la voz para hacer un llamado urgente a las autoridades municipales de Lázaro Cárdenas y del estado, a fin de que se implementen campañas de promoción turística focalizadas en la localidad, debido a que el sector atraviesa por una crisis económica agravada por el ausentismo de visitantes y las constantes lluvias registradas durante el presente mes.

Empresarios y trabajadores del ramo marítimo y gastronómico del puerto señalaron que la actividad económica ha caído a niveles alarmantes, lancheros del lugar informaron que las embarcaciones turísticas registran jornadas ínfimas en las que apenas logran realizar un solo viaje a la semana, mientras que los establecimientos gastronómicos lucen completamente desiertos, obligando a los propietarios y empleados a operar únicamente para subsistir y cubrir los costos mínimos de mantenimiento.

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William Aguiñaga, prestador de servicios gastronómicos en la zona, junto con el náutico Aarón B., coincidieron en que la falta de difusión turística ha vuelto invisible a Chiquilá frente a los mercados turísticos regionales y nacionales.

Manifestaron que, a diferencia de otros puntos de la geografía estatal, el puerto no cuenta con una estrategia publicitaria que motive a los visitantes a permanecer o consumir en la localidad, dejándolos en un estado de vulnerabilidad comercial que empeora drásticamente durante la temporada de precipitaciones pluviales.

Los afectados recalcaron que la prioridad inmediata no reside solo en la infraestructura, sino en ser vistos e incluidos en las plataformas oficiales de promoción, como el que se realiza de forma constante con la isla Holbox.

Expresaron que el sector requiere con urgencia que se hable del puerto de Chiquilá de manera independiente, resaltando sus atractivos y su oferta de servicios, para evitar que continúe el abandono comercial que hoy mantiene paralizadas a decenas de familias que dependen directamente del flujo de visitantes.

Lancheros detallaron que solo logran un tour a la semana; mientras que los restaurantes lucen prácticamente desiertos / Luis Enrique Cauich

Explicaron que hoy en día el turismo llega al puerto y se dirige a la terminal marítima para abordar los barcos, sin detenerse en los restaurantes, los hoteles o los puestos de artesanías o incluso con los lancheros, esto porque adquieren el boleto de barco directamente desde los autobuses y creen que al llegar deben cruzar inmediatamente, cuando los cruces son cada media hora y pueden permanecer en el puerto, conociendo el lugar.

Ante esta situación, el director municipal de Turismo, Alejandro Villanueva, reconoció vía mensajería que hasta el momento no se ha tenido un contacto directo con los prestadores de servicios del puerto.

No obstante, el funcionario manifestó su disposición para sostener una reunión de trabajo a la brevedad con los sectores afectados, con el objetivo de escuchar de viva voz sus planteamientos, coordinar propuestas conjuntas y definir los mecanismos idóneos que permitan impulsar una campaña de promoción turística efectiva para el puerto de Chiquilá.