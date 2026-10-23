Sujeto quema a su pareja en Cozumel; ya fue detenido

Se confirmó la detención de un sujeto de 27 años identificado como Yovani H. A., acusado de arrojar combustible a su pareja y prenderle fuego, lo que provocó quemaduras a la víctima y un incendio en su vivienda, así lo dijo la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Cozumel, encabezada por Fernando González Felipe.

Las primeras indagatorias revelan que el incidente ocurrió en una cuartería de la colonia Emiliano Zapata (avenida 95, entre calles 10 y 12). El agresor, presuntamente intoxicado por alcohol y en un ataque de celos, le lanzó a la mujer un objeto o trapo impregnado con gasolina y encendido.

En tanto, policías municipales capturaron al sospechoso en la zona y lo pusieron a disposición de la Fiscalía General del Estado para determinar su situación jurídica por los delitos de daños, lesiones, o tentativa de feminicidio.

Elementos de Bomberos sofocaron el incendio de la vivienda, mientras que la víctima fue trasladada de urgencia a un hospital debido a quemaduras graves en varias partes del cuerpo.